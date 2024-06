Otra Biaba celebra a puro tango en Bariloche

Otra Biaba, el dúo barilochense de tango que forman Roberto Menant en voz y Juan Cruz López Valiente en guitarra, está listo para otra biaba, una muy especial por cierto: este viernes, a las 20, se presenta en el Teatro de la Usina del Centro Cívico-Biblioteca Sarmiento.

Las entradas, $5000 general y $4500 para socios de la Biblioteca Sarmiento, se consiguen en la boletería de la sala y por sistema a través de eventbrite.com.ar.

Será una noche muy especial para celebrar un recorrido intenso de una etapa de casi dos años que cerrarán con un disco. A su vez, ese disco será la llave que abra las puertas de lo que vendrá.

“Será un show de tango, pero con las característics que tienen los shows de Otra Biaba”, dice Juan Cruz, en una entrevista con Diario RÍO NEGRO. “Vamos a hacer un dúo de guitarra y voz, recorreremos tangos tradicionales hasta llegar a Piazzolla y vamos a hacer nuestras adaptaciones del rock y de la cumbia al tango”.

Roberto Menant y Juan Cruz López Valiente, barilochenses y tangueros.

“Va a ser una fecha increíble para nosotros”, se entusiasma el guitarrista y no es para menos: “Vamos a tocar con todos nuestros amigos, con los que venimos compartiendo todo este tiempo y por todo lo que estamos haciendo, va a ser más como un festejo que otra cosa”.

Entre los invitados estarán Sergio González, un cantante de tango muy conocido de la ciudad, que también es locutor; Matías Herrero, el amigo en común que tenían ambos y que, sin saberlo entonces, hizo posible que Otra Biaba existiera. Con él cantarán algunos temas de rock nacional. También será parte la murga Clu Social Murga Canción, con la que compartirán candombes en clave tanguera; Juan Cisterna, un popular guitarrista local con quien harán unas milongas y los bailarines Sebas Paredes y Abril para desatar esas milongas en la pista. En definitiva, resume Juan Cruz: “Va a suceder lo mismo que sucede en los shows de Otra Biaba, pero en una postura escénica de teatro”.

Otra Biaba, de aquel sábado a ese martes

El origen de Otra Biaba tiene nombre: Matías Herrero, un amigo en común entre Juan Cruz y Roberto Menant, quienes, barilochenses ambos, se tenían, pero no se conocían. Y eso, conocer pasaría una noche de sábado de hace más o menos un año y medio. Juan Cruz fue a ver un show de Clu Social Murga Canción, de la que Matías y Roberto eran parte. Juan Cruz compartía con Matías una banda de rock.

Al final del show, Matías los presentó: «Mi amigo es guitarrista”, le dijo a Roberto. “Qué tocás?, le preguntó Roberto. “Yo estoy tocando con Matías, pero a mí me gusta el tango, soy tanguero”, le respondió Juan Cruz. Resultó que Roberto era cantante de tango, aunque en ese momento le diera su voz a una murga. “Nos tenemos que juntar”.

Otra Biaba llega a un lugar muy especial: la sala de la Biblioteca Sarmiento de Bariloche.

Inmediatamente supieron que a ambos le gustaba el tango, que querían tener un proyecto de tango y que ninguno de los la tenía. Quedaron en encontrarse el martes siguiente. Y aunque todo surgió entre cervezas, Roberto y Juan Cruz se encontraron ese martes, intercambiaron tangos, congeniaron y le dieron para adelante.

“Los dos ya teníamos mucho recorrido en el tango, yo sabía muchos tangos por haber acompañado a muchos cantantes. Entonces, fue simplemente decirnos qué tipo de tangos nos gustaba a cada uno y qué queríamos tocar. Uno de los primeros fue Naranjo en flor, y salió. Salió así de una. A mí, el tango bien antiguo, gardeliano, no me gusta. Y soy bastante más fanático de Troilo. Coincidimos en el Polaco Goyeneche y así fuimos avanzando. Después hicimos Balada para un loco, que es dificilísimo y también salió. Ese día salieron cinco tangos y nos llevamos re bien. Desde ahí que nos venimos juntando dos veces por semana hace un año y medio. Nos hicimos re amigos, así surgió Otra Biaba. Arrancó como una charla en un bar y ahora se transformó en un proyecto de tango súper serio… como corresponde (risas)”, recuerda Juan Cruz.

“Una vez que encontramos el estilo propio de Otra Biaba empezamos a hacer desde tangos de Gardel hasta Piazzolla y hasta adaptaciones del rock nacional como Tumbas de la Gloria, de Fito Páez, o No soy bien extraño, de Charly García, que las hacemos en versión de tango”, explica el guitarrista. “Le cambiamos la clave y empezamos a jugar con eso y se terminó haciendo un engendro que se llamó Otra Biaba”.

Otra Biaba, motivos para celebrar

Aunque todavía no está terminado, la noche de este viernes será también para celebrar el disco, que será presentando más adelante, pero que tendrá su adelanto en La Biblio. “Todavía no lo terminamos, pero sí vamos a tocar todos los temas que estamos grabando. La idea es tener una presentación formal del disco más hacia fin de año”.

Hasta ahora, el disco consta de diez tangos arreglados por el dúo, son tangos clásicos, pero también las adaptaciones de rock nacional al tango que los caracteriza, como “Tumbas de la Gloria” y “Giros”, de Fito Páez; o “No soy un extraño”, de Charly García.

Encuentro en el estudio. Otra Biaba está terminando de grabar su primer disco.

“Todavía estamos en el periodo de grabación y estamos viendo si cambiamos alguno o incorporamos otro. Por ahora son diez temas, pero pueden ser once o quizás saquemos alguno y queden nueve, ya veremos. Lo hicimos bien a la antigua, fuimos a un estudio y grabamos en vivo, lo escuchamos, mejoramos los arreglos, estamos en el proceso de invitación de gente”, revela Juan Cruz.

El músico vuelve a lo que sucederá en La Biblio: “La fecha de este fin de semana es una fecha celebratoria, pero también es un nuevo comienzo para el futuro”. El dúo recorrió todos los lugares posibles, incluso fueron parte de la Fiesta Nacional de la Nieve, pero, como dice Juan Cruz, “lo que nos estaba faltando era esto, hacer la biblioteca”.

“Nosotros somos de acá. Si bien nos fuimos a estudiar, ambos volvimos. Somos barilochenses y para nosotros la fecha de la biblioteca no es una fecha más”, remarca. “Es un lugar emblemático de Bariloche, para nosotros es nuestro pequeño Luna Park. No es el escenario más grande, pero sí es el más emblemático por lo que significa el espacio en general, más allá de la cantidad de gente. Y para nosotros es un hito en la vida de Otra Biaba. Va a ser un antes y un después”.

Dicho todo esto, ¿por qué Otra Biaba? Así explica Juan Cruz tan particular nombre: “Cuando nosotros empezamos a tocar no teníamos un nombre, teníamos unos 25 tangos arreglados, teníamos fechas agendadas pero no teníamos nombre. Y no queríamos llamar al dúo con nuestros nombres como suele suceder con los dúos. Entonces, empezamos a pensar en un nombre y qué es lo que nos caracteriza. Y lo que nos caracteriza es que tenemos un estilo que tiene mucha fuerza. Empezamos a jugar con palabras del lunfardo y a pensar en que somos un grupo chico que hace un montón de cosas, por la forma que tengo de arreglar los temas y la que tiene Roberto de cantarlos. Somos como un power trío de tango (risas) Y una biaba es una paliza en el lunfardo tanguero. Es un término muy tanguero darse la biaba. Como nuestra propuesta no es simplemente ir, sentarse y escuchar, sino que es más corporal, te dan ganas de pararte y bailarte, lo sentís: es una biaba” .