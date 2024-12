Skeleton Crew es el nombre de la nueva serie del universo de una de las franquicias más icónicas de la historia. La producción protagonizada por Jude Law busca ofrecer una perspectiva de Star Wars más cercana a las infancias.

Ambientada en el período conocido entre Return of the Jedi y The Force Awakens, la historia sigue a cuatro niños que, tras un misterioso hallazgo en su planeta, se embarcan en una travesía intergaláctica con la esperanza de regresar a casa.

En el camino, se enfrentan a piratas espaciales, alienígenas y otros peligros propios de la galaxia.

El reparto cuenta con la participación de Jude Law, quien interpreta a Jod Na Nawood, un personaje enigmático que se cruza en el camino de los niños. Los otros protagonistas juveniles son Ravi Cabot-Conyers, Robert Timothy Smith, Kyriana Kratter y Ryan Kiera Armstrong. ​

La producción fue ideada por John Watts y Chris Ford, creadores de las últimas películas de Spider-Man.

Skeleton Crew: dónde ver la nueva serie del universo de Star Wars

Se transmite de forma exclusiva en Disney+. Los primeros dos episodios se estrenaron el 2 de diciembre y a partir de entonces, se lanza un episodio cada martes. El final está programado para el 14 de enero de 2025.​