The Last Of Us: dieron a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada y el tráiler

The Last Of Us.

La exitosa serie de Max, The Last of Us, confirmó la fecha de estreno de su segunda temporada. La noticia se dio a conocer junto a algunas imágenes que revelan lo que va a suceder en esta entrega con nuevos personajes.

La primera temporada de The Last of Us se estrenó en enero de 2023 y recibió elogios por su fiel adaptación del videojuego y por las actuaciones de su elenco principal. Además, ha sido reconocida por su capacidad para atraer a fanáticos del juego como a espectadores nuevos.

El tráiler de esta segunda entrega evita spoilers, pero quienes hayan jugado al videojuego podrán adivinar algunos detalles. Las imágenes se centran en Abby, el nuevo personaje que resulta ser el más importante en esta temporada.

Abby.

Abby, es interpretada por Kailtyn Dever y es un personaje bastante familiar para los fans del juego. Dina, encarnada por Isabela Merced e Isaac Dixon, a quien pone cara Jeffrey Wright. También se suman al elenco Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Tati Gabrielle, Young Mazino, Ariela Barer y Spencer Lord.

La productora Max confirmó que la entrega se realizará en abril. Aunque no dio detalles del día ni la hora.

The Last Of Us: el tráiler