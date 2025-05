Escándalo entre Rodrigo Lussich y Diego Poggi: un rumor de infidelidad desató una explosiva pelea

Días atrás, Rodrigo Lussich contó en «Intrusos«, por América, que Diego Poggi se había peleado con su marido por una supuesta infidelidad en los baños de Telefe. Según aseguró el conductor, el experto en Gran Hermano habría intimado con Bati Larrivey, uno de los exparticipantes de la casa más famosa del país. Y el cruce entre los dos conductores creció en escándalo.

Diego Poggi contra Rodrigo Lussich: «es una mentira»

Diego Poggi habló con LAM sobre el escándalo con Rodrigo Lussich, y aseguró que está «triste» por la situación. «El daño está hecho. Hay que hacer una tele copada, esto a la tele no le sirve, a la gente no le sirve» indicó el conductor del stream de Gran Hermano.

«Estoy en el canal y en la radio más escuchadas en Argentina. Capaz que ya al haber basureado a tanta gente, ahora nos toca a los nuevos. ¿Por qué reaccioné? Porque es una fakenew«, indicó Poggi sobre su enojo y su posterior descargo público.

Rodrigo Lussich y Diego Poggi cruzados en un escándalo: qué dijo el conductor de Intrusos

Pero Diego Poggi no solo desmintió el supuesto affaire al aire de su programa de streaming en Telefe, sino que se quejó porque Rodrigo Lussich, el conductor de «Intrusos«, no fue capaz de llamarlo para chequear la información antes de contarla al aire.

Enterado de esta crítica que salió en vivo en el streaming que conduce Diego Poggi, Rodrigo Lussich optó por publicar un fuerte descargo en sus redes sociales, que inició así: «Algunas consideraciones sobre este forro».

«Hago una sección en Intrusos que se llama Escandalones (hace 6 años la hago) que, en tono humorístico, entre otras cosas, levanta posteos de redes sobre farándula. No es que me senté y dije “tengo una primicia, este muchacho fue infiel bla bla…” (pudo ser así, pero no fue el caso). En ese contexto puse una serie de posteos que contaban una supuesta infidelidad suya. En todo caso el error fue haberme hecho eco de lo que -él dice- no es cierto» sostuvo Rodrigo Lussich.

Posteriormente, el conductor de «Intrusos» indicó que «después me tuve que fumar que me insulte primero por teléfono (le corté porque a mí no me grita ni mi viejo) y después en audios de Whatsapp (que conservo)».

«Nadie pretende arruinarte la vida falso picante. Levanté de las redes algo bastante puntual que ya estaba publicado en portales y rodaba hace días. De hecho mientras yo estaba al aire en Gossip, el chico ex Gh estaba hablando del tema. Imagínate tu diría la One!» agregó Lussich.

Y finalmente, señaló «este pánfilo sin calle me acusa de habérmelo querido ‘levantar y tirarle onda’ jajaja (hace como 8 años) como si fuera un delito. Estaba soltero, era un día de semana, estaba al pedo, el pibe está bueno (como miles) y tiré un fuego a ver si picaba y me alegraba un rato de tedio. Obviamente no sabía que era tan pelotudo en ese momento».

Con información de Noticias Argentinas.-