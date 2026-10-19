Tom Cruise y Anne Hathaway juntos en “Días de trueno 2”: revelan detalles de la película que promete arrasar en los cines

Tom Cruise volverá a ponerse al volante casi cuatro décadas después de “Días de trueno”, la película de 1990 que se convirtió en un clásico del cine de automovilismo. La esperada secuela ya tiene fecha de estreno, una nueva protagonista de lujo y una producción que promete llevar las escenas de velocidad a otro nivel.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el director ejecutivo de NASCAR, Steve O’Donnell, reveló nuevos detalles de la película, que contará con Anne Hathaway junto a Cruise y tendrá una importante participación de la organización automovilística estadounidense. La apuesta es tan grande que se prepararán más de 80 vehículos de competición para el rodaje.

Tom Cruise regresa a “Días de trueno”: cuándo se estrena la película con Anne Hathaway

La segunda entrega de “Días de trueno” llegará a los cines el 2 de junio de 2028, casi 38 años después del estreno de la película original.

Tom Cruise retomará su personaje de Cole Trickle, el talentoso y temperamental piloto que intentaba abrirse camino en las carreras de NASCAR.

Esta vez estará acompañado por Anne Hathaway, quien interpretará a una ingeniera y propietaria de un equipo de competición. Su incorporación representa una de las principales novedades de la secuela, aunque todavía se conocen pocos detalles sobre la historia.

La dirección estará a cargo de Jonathan Levine, responsable de películas como 50/50 y Casi imposible, mientras que la producción reunirá nuevamente a Cruise con Jerry Bruckheimer, uno de los nombres más importantes del cine de acción de Hollywood.

“Días de trueno 2”: la increíble producción que prepara NASCAR con más de 80 autos

Uno de los detalles que más llamó la atención es la magnitud de la producción.

De acuerdo con la información difundida por NASCAR, se construirán más de 80 autos de carrera para utilizar durante el rodaje, una cifra que supera los aproximadamente 60 vehículos empleados en la película original.

La intención es conseguir escenas de competición más realistas y espectaculares, aprovechando los avances tecnológicos y la experiencia acumulada por Hollywood en las producciones de acción.

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, Steve O’Donnell anticipó que la película podría acercar el automovilismo a un público que nunca siguió una carrera de NASCAR.

El objetivo será mostrar no solamente la velocidad y el riesgo de las pistas, sino también el trabajo en equipo, la preparación de los pilotos y la comunidad que rodea a las competencias.

Tom Cruise quiere correr una carrera real para preparar “Días de trueno 2”

La participación de Tom Cruise podría ir mucho más allá de interpretar a un piloto frente a las cámaras.

El actor, conocido por realizar personalmente numerosas escenas de riesgo, manifestó su interés en participar en una carrera real de automovilismo como parte de su preparación para la película.

La propuesta sorprendió a los responsables de NASCAR, ya que Cruise planteó la posibilidad de competir en una prueba de la ARCA Series, una categoría vinculada al automovilismo estadounidense.

Por el momento, no está confirmado que pueda concretar esa experiencia, aunque la iniciativa demuestra hasta dónde pretende llegar el actor para conseguir mayor realismo.

Durante una visita al Daytona International Speedway, Cruise también destacó que la nueva película buscará reflejar la esencia del deporte, incluyendo la velocidad, la emoción, el peligro y el esfuerzo colectivo de los equipos.

“Días de trueno 2” buscará repetir el éxito de “Top Gun: Maverick”

La nueva producción despierta expectativas por el antecedente de “Top Gun: Maverick”, la secuela protagonizada por Tom Cruise que llegó a los cines en 2022, más de tres décadas después de la película original.

Aquella apuesta demostró que las historias clásicas podían conquistar nuevamente al público mediante una combinación de nostalgia, tecnología y escenas de acción.

Con “Días de trueno 2”, los productores buscarán recuperar una fórmula similar, pero trasladada al universo de NASCAR.

La película estará concebida para su exhibición en IMAX y también llegará a salas con formatos como Dolby Cinema y 4DX, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva.

De qué trataba “Días de trueno”, la película original de Tom Cruise

Estrenada en 1990 y dirigida por Tony Scott, “Días de trueno” seguía la historia de Cole Trickle, un joven piloto con un enorme talento, pero también con un carácter impulsivo que complicaba su carrera profesional.

Su llegada a NASCAR lo enfrentaba con rivales experimentados, accidentes y desafíos personales, mientras intentaba convertirse en una figura destacada del automovilismo.

La película también contó con las actuaciones de Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid y John C. Reilly.

En aquella producción, NASCAR permitió filmar durante fines de semana de competición e incluso autorizó la participación de vehículos utilizados para la película en actividades vinculadas con carreras oficiales.

Además, Hendrick Motorsports colaboró con la construcción de cinco autos especialmente equipados con cámaras, una innovación importante para las escenas de velocidad de aquella época.

Qué se sabe de la historia de “Días de trueno 2” y del personaje de Anne Hathaway

Aunque la producción ya confirmó a sus protagonistas y la fecha de estreno, la trama de “Días de trueno 2” todavía se mantiene bajo reserva.

Lo que se conoce es que Cruise volverá como Cole Trickle y que Anne Hathaway interpretará a una ingeniera y dueña de una escudería, un personaje que tendrá un papel importante dentro del mundo de las carreras.

Todavía no se informó si otros integrantes del elenco original regresarán para la continuación.

Con una producción de gran escala, más de 80 vehículos y el respaldo de NASCAR, “Días de trueno 2” se perfila como uno de los grandes estrenos de acción de 2028.

La combinación de Tom Cruise, Anne Hathaway y las competencias de automovilismo promete recuperar la adrenalina de la película original para una nueva generación de espectadores.