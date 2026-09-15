Tom Cruise y su secreto para mantenerse activo a los 64 años: el hábito que recomienda la ciencia

A los 64 años, Tom Cruise continúa protagonizando películas de acción y realizando buena parte de las exigentes escenas físicas que caracterizaron su carrera. Saltos, carreras, escalada y largas jornadas de rodaje forman parte de una actividad profesional que requiere una preparación constante.

Pero detrás de su estado físico no habría un único ejercicio ni una fórmula secreta. El actor mantiene desde hace años una rutina marcada por la variedad de actividades, el entrenamiento de fuerza y el ejercicio cardiovascular.

Según publicó TN, Cruise reveló que combina diferentes disciplinas: “Practico kayak, espeleología, esgrima, me subo en la cinta de correr, hago pesas, escalada, senderismo, corro, hago muchísimas actividades diferentes”.

Más allá de tratarse de una estrella de Hollywood con acceso a entrenadores y recursos que no están al alcance de todos, algunos aspectos de su rutina coinciden con las recomendaciones de los especialistas sobre cómo mantenerse activo a medida que pasan los años.

El secreto de Tom Cruise para mantenerse activo después de los 60

Una de las características de su entrenamiento es precisamente no limitarse a una única actividad.

Cruise alterna ejercicios aeróbicos con entrenamiento de fuerza y deportes que ponen a prueba diferentes capacidades físicas. Esta variedad permite trabajar resistencia, musculatura, movilidad, coordinación y equilibrio.

No es necesario, sin embargo, practicar esgrima, escalada o espeleología para aplicar esa idea a la vida cotidiana.

Caminar, andar en bicicleta o nadar pueden aportar trabajo aeróbico, mientras que las pesas, bandas elásticas o ejercicios realizados con el propio peso corporal permiten entrenar la fuerza.

Los ejercicios de equilibrio y flexibilidad también adquieren importancia con el paso de los años. MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, identifica justamente esos cuatro componentes —actividad aeróbica, fuerza, equilibrio y flexibilidad— como importantes para mantenerse físicamente activo.

Por qué mantenerse activo es importante con el paso de los años

Uno de los mitos alrededor del envejecimiento es considerar inevitable que una persona deba volverse cada vez más sedentaria.

El biólogo evolutivo de la Universidad de Harvard Daniel Lieberman cuestiona precisamente esa idea y sostiene que asumir como normal una reducción drástica de la actividad física a medida que envejecemos puede resultar perjudicial.

Esto no significa entrenar a los 60 con la misma intensidad que a los 20. Las posibilidades dependen del estado de salud, la condición física previa y las características de cada persona, y el entrenamiento debe adaptarse a ellas.

La clave pasa por conservar el movimiento como parte de la rutina y no interpretar automáticamente el paso de los años como una razón para abandonarlo.

La fuerza, otro punto clave después de los 60

Además del cardio, Cruise incorpora pesas dentro de sus entrenamientos. El trabajo de fuerza cobra especial relevancia con la edad porque ayuda a conservar la musculatura y la capacidad necesaria para realizar las actividades cotidianas.

No hace falta recurrir necesariamente a grandes cargas. Ejercicios como sentadillas adaptadas, levantarse y sentarse de una silla, trabajar con bandas elásticas o utilizar pesas adecuadas a la condición de cada persona pueden formar parte de una rutina de fortalecimiento.

Para quienes llevan tiempo sin realizar actividad física, la recomendación es comenzar progresivamente y, especialmente ante enfermedades o limitaciones físicas, consultar previamente con un profesional.

Alimentación y constancia: las otras piezas de la rutina

La actividad física tampoco explica por sí sola el estado de Cruise. El actor presta atención desde hace años a su alimentación y, entre otras elecciones, se mencionó su preferencia por los carbohidratos integrales.

Sin embargo, ningún alimento aislado puede explicar su rendimiento. El envejecimiento saludable depende de múltiples factores, entre ellos alimentación, ejercicio, descanso, genética, entorno y acceso a cuidados de salud.

En el caso del protagonista de Misión: Imposible, hay además una condición difícil de trasladar a la vida cotidiana: su trabajo requiere mantenerse en excelente estado físico y cuenta con profesionales que pueden acompañar su preparación.

Por eso, más que copiar literalmente la rutina de Tom Cruise, la enseñanza más accesible está en la constancia y en mantener diferentes formas de movimiento a lo largo de la vida.

La mentalidad también puede influir en cómo envejecemos

Otro aspecto que los investigadores vienen estudiando es la manera en que las personas perciben su propia edad.

La psicóloga de Yale Becca Levy investigó durante años la relación entre las creencias sobre el envejecimiento y diferentes indicadores de salud. Estudios posteriores también encontraron asociaciones entre una percepción negativa de la vejez y peores resultados de salud.

A sus 64 años, Cruise parece resistirse justamente a considerar la edad como un límite. En una reciente entrevista con GQ, al ser consultado sobre si haber cumplido 64 había cambiado su manera de pensar, respondió que no y habló de continuar teniendo nuevos proyectos y sueños.

Ejercicio, fuerza, curiosidad y constancia aparecen así como algunos de los elementos que atraviesan su particular manera de enfrentar el paso del tiempo. No constituyen una receta para detener el envejecimiento, pero sí coinciden en un principio respaldado por los especialistas: seguir moviéndose es una de las herramientas disponibles para conservar la capacidad física a medida que pasan los años.