El gesto de Tom Cruise con Kate Middleton que generó debate: ¿realmente rompió el protocolo real?

Tom Cruise volvió a encontrarse con Kate Middleton y el príncipe William en una alfombra roja de Londres y un gesto del actor no pasó inadvertido. Una especialista en protocolo analizó la escena, que recordó inevitablemente otro comentado episodio ocurrido entre ambos en 2022.

Una mano extendida, un gesto de cortesía y una imagen que rápidamente comenzó a circular por todo el mundo. Tom Cruise y Kate Middleton volvieron a protagonizar un particular momento en una alfombra roja, esta vez durante el estreno mundial de Digger, la nueva película del actor dirigida por Alejandro González Iñárritu.

El encuentro ocurrió el martes 22 de septiembre en el ODEON Luxe Leicester Square de Londres, donde el príncipe William y la princesa de Gales participaron de la Royal Film Performance. Allí se encontraron con Cruise, Iñárritu y otros integrantes del elenco.

Sin embargo, más allá de la película y de los looks de la noche, una escena entre el actor y Kate volvió a poner sobre la mesa una vieja pregunta: hasta dónde puede llegar el contacto físico con un integrante de la familia real británica.

Qué hizo Tom Cruise con Kate Middleton

Durante el encuentro, Cruise se mostró especialmente cercano con los príncipes de Gales. Conversó, bromeó con ellos y en un momento tomó la mano de Kate para acompañarla, una imagen que despertó comentarios sobre una supuesta ruptura del protocolo.

La escena llamó todavía más la atención porque no es la primera vez que el protagonista de Misión: Imposible tiene un gesto semejante con la princesa de Gales.

En mayo de 2022, durante la premiere londinense de Top Gun: Maverick, Cruise también le ofreció la mano a Kate para ayudarla a subir unas escaleras. La imagen se volvió viral y en aquel momento también fue interpretada por algunos medios como una transgresión a las rígidas reglas de la realeza.

¿Tom Cruise realmente rompió el protocolo real?

Aquí aparece un detalle importante. No existe una regla oficial que prohíba tocar a un miembro de la familia real británica.

La especialista en protocolo María José Gómez Verdú analizó para la revista Lecturas el nuevo encuentro entre Cruise y Kate y puso el foco precisamente en la diferencia entre protocolo estricto, tradición y cortesía social.

La propia Casa Real británica ha explicado históricamente que no existen códigos de conducta obligatorios para conocer a un integrante de la familia real, aunque sí hay formas tradicionales de saludo. Por eso, gestos como ofrecer una mano para ayudar a bajar una escalera no constituyen necesariamente una infracción protocolar, especialmente cuando la propia persona acepta espontáneamente la ayuda.

De hecho, otros análisis del encuentro coinciden en que el gesto de Cruise puede interpretarse como una muestra de cortesía más que como una verdadera ruptura de las normas reales.

Una relación que ya lleva varios años

La naturalidad del encuentro tampoco parece casual. Tom Cruise mantiene desde hace años una relación cercana con William y Kate y ha coincidido con ellos en diferentes acontecimientos públicos.

Además del estreno de Top Gun: Maverick en 2022, el actor asistió ese mismo año a las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II. Cruise también conoció a Lady Di y estuvo presente en su funeral en 1997.

Durante la presentación de Digger, el propio actor agradeció públicamente la presencia de los príncipes de Gales y destacó su respaldo a las artes y a la industria audiovisual.

El detalle del look de Kate Middleton que también llamó la atención

Kate convirtió además la premiere en una de sus apariciones de gala más comentadas del año. Eligió un vestido largo púrpura de Jenny Packham y recuperó dos piezas cargadas de historia familiar.

La princesa llevó el collar Amethyst Sautoir de la reina madre, una joya que Elizabeth Bowes-Lyon recibió como regalo de bodas en 1923, y completó el conjunto con unos pendientes de perlas que pertenecieron a la princesa Diana.

La noche tuvo incluso otro pequeño sobresalto. Al ingresar al cine, una de las responsables de la Film and TV Charity pisó accidentalmente la cola del vestido de Kate, quien perdió momentáneamente el equilibrio pero reaccionó entre risas y continuó caminando.

Así, cuatro años después de aquella comentada imagen en el estreno de Top Gun: Maverick, Tom Cruise y Kate Middleton volvieron a demostrar una llamativa naturalidad frente a las cámaras. Y aunque las imágenes puedan parecer una ruptura de las formalidades reales, el protocolo británico es bastante menos rígido de lo que muchas veces se supone.