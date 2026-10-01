Verity se estrena en Argentina: dónde verla y de qué trata la película con Anne Hathaway

“Verity: La sombra de un engaño”, la esperada adaptación del best seller de Colleen Hoover, se estrena este jueves 1 de octubre en los cines argentinos. El thriller psicológico reúne a Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett y, por el momento, no está disponible en streaming.

Una de las novelas más populares de Colleen Hoover finalmente llegó a la pantalla grande. “Verity: La sombra de un engaño” se estrena este jueves 1 de octubre de 2026 en Argentina, con un elenco encabezado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett.

La película está dirigida por Michael Showalter, responsable también de The Idea of You, y lleva al cine una historia que mezcla suspenso psicológico, secretos familiares, obsesión y atracción.

Cuándo se estrena “Verity” en Argentina

En Argentina, “Verity: La sombra de un engaño” se estrena este jueves 1 de octubre y llega a las principales salas de cine del país.

La película tiene una duración aproximada de 114 minutos y es una de las novedades fuertes de la cartelera para comenzar octubre.

El lanzamiento internacional está previsto para el 2 de octubre, aunque en Argentina podrá verse desde un día antes, debido al habitual calendario de estrenos de los jueves.

Dónde ver “Verity” en Argentina

Por el momento, “Verity” solo podrá verse en los cines. La película todavía no tiene una fecha confirmada para su lanzamiento en plataformas de streaming.

Al tratarse de una producción distribuida por Amazon MGM Studios, se espera que posteriormente pueda incorporarse al catálogo de Prime Video, aunque hasta ahora no se anunció oficialmente cuándo ocurrirá.

Por lo tanto, quienes quieran descubrir la historia desde su estreno deberán hacerlo en las salas de cine.

De qué trata “Verity: La sombra de un engaño”

La historia tiene como protagonista a Lowen Ashleigh, interpretada por Dakota Johnson, una escritora que atraviesa dificultades profesionales y recibe una propuesta que podría cambiar su carrera.

Lowen es contratada para terminar los libros de Verity Crawford, interpretada por Anne Hathaway, una exitosa escritora que no puede continuar trabajando.

Para cumplir con el encargo, se instala en la casa de la familia Crawford y comienza a revisar los archivos de Verity. Allí encuentra un inquietante manuscrito autobiográfico que contiene confesiones y secretos capaces de cambiar todo lo que creía saber sobre la familia.

En medio de esa situación aparece Jeremy Crawford, interpretado por Josh Hartnett, el marido de Verity. La relación entre ambos comienza a estrecharse mientras Lowen intenta descubrir cuánto de lo que encontró es verdadero.

A partir de allí, la película juega constantemente con una pregunta: qué es verdad, qué es mentira y quién está manipulando a quién.

Quiénes protagonizan “Verity”

Uno de los principales atractivos de la película es su elenco. Anne Hathaway interpreta a Verity Crawford, mientras que Dakota Johnson encarna a Lowen Ashleigh y Josh Hartnett se pone en la piel de Jeremy Crawford.

La dirección quedó en manos de Michael Showalter, mientras que la historia está basada en la novela que Colleen Hoover publicó originalmente en 2018.

Del fenómeno literario a la pantalla grande

Verity se convirtió en uno de los grandes éxitos editoriales de Colleen Hoover, aunque presenta una diferencia importante respecto de varias de sus novelas más conocidas.

En este caso, la autora se aleja del romance tradicional para ingresar en el terreno del thriller psicológico, aunque mantiene una fuerte tensión sentimental entre los protagonistas.

La adaptación llega después del fenómeno generado por otras historias de Hoover llevadas al cine y busca conquistar tanto a los lectores de la novela como a quienes disfrutan de películas cargadas de misterio, secretos y giros inesperados.