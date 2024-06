«Un viernes de locos»: ya están filmado la secuela la exitosa película con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en el set de la secuela de "Freaky Friday". Photo by Andrew Eccles. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Este año, en Hollywood, casi todo vuelve. Y «Un viernes de locos», la exitosa película de 2003, no es la excepción. Hoy mismo comenzó en Los Ángeles, la producción de la secuela de «Un viernes de locos», protagonizada nuevamente por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. La película, de Disney, se estrenará en 2025 solo en cines. «Estamos de vuelta!», postearon en redes.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a interpretar a Tess y Anna Coleman. Otros miembros del reparto original regresan incluyendo a Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao. A ellos se unen Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto y Maitreyi Ramakrishnan. La película es dirigida por Nisha Ganatra. La secuela de la entrañable película de 2003 cuenta con un giro multigeneracional, se sitúa años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que un rayo podría caer dos veces en el mismo lugar.

En el año 2003, las dos actrices se reunieron para una película que se convirtió en un éxito y en un clásico. Lindsay Lohan venía de protagonizar «Juego de gemelas», y Jamie Lee Curtis, ya consagrada, y heredera de un linaje clásico de Hollywood, se sumó como madre de la joven actriz.

En verdad, «Un viernes de locos» ya era una remake de una película estrenada en 1976. En la de 2003, Curtis y Lohan eran una madre e hija, que pasaban por las diferencias y dificultades de la relación en plena adolescencia de la segunda, hasta que por un por capricho del destino, intercambiaban sus cuerpos. Lo que ocurre, después del espanto inicial, es que aprenden a conciliar las diferencias y a empatizar con la otra.

A través de una imagen y un video que las actrices compartieron en sus redes el comienzo del rodaje: “¡Las Coleman están de regreso, y llegarán a los cines en el 2025!”. Se las ve a las dos juntas, con el detalle de que cada una está sentada en la puerta del camarín de la otra.



Hace pocos meses,en una entrevista con la revista Bustle, Lindsay Lohan contó que se había retirado temporalmente de la profesión: “Siento que parte (de mi trabajo) quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido. Siento que eso tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar solo en mi trabajo’”, recordó.