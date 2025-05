123 años de Bariloche y la clásica tradicional de desfilar para mostrar la identidad local

Los 123 años de Bariloche llegaron con una lluvia incesante que ya estaba pronosticada y el tradicional desfile del que participan cientos de instituciones de la ciudad fue uno de los más cortos de su historia. En esta oportunidad, las agrupaciones no se fueron concentrando, como todos los años, en la calle Mitre sino que permanecieron bajo algunos techos de comercios hasta que finalmente los convocaron a marchar.

El acto comenzó con el himno nacional y la canción del cumpleaños por parte de la Banda de la Escuela Militar de Montaña. “Con este clima bien barilochense, bien nuestro, festejamos los 123 años”, comenzó diciendo el locutor. Luego, encabezada por la Virgen de las Nieves, patrona de la Diócesis de Bariloche, custodiada por los bomberos, arrancó el desfile.

Los Exploradores del Don Bosco fueron unos de los primeros en llegar a la convocatoria cuando la calle aún estaba desierta y resonaba el folclore. “Somos salesianos y realizamos campismo y actividades recreativas para cien niños y jóvenes de los barrios. Formamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Siempre acompañamos a la virgen Nahuel Huapi”, indicó Nidia, referente de los exploradores.

El desfile comenzó a las 11.15, y se extendió por casi una hora. Foto: Marcelo Martinez



Contó que, todos los años, desfilan con los chicos. “Ponemos en práctica nuestro ‘Siempre listos’ para ponernos el uniforme y representar a Bariloche que es nuestra ciudad”, comentó este mujer de 52 años que es exploradora desde los 13: “Esta es nuestra segunda generación. La idea es educar desde el corazón. Tenemos la misma mística que los scouts, pero trabajamos en las comunidades”.

También se sumaron las mujeres integrantes de “Cabellos plateados”, un grupo de 70 jubilados que se reúnen en el salón 153 Viviendas, en Mange y Rivadavia, para practicar tai chi, gimnasia y folclore. “Nos sumamos hoy para que la gente nos conozca. Ni las lluvia nos puede parar. Estamos organizando un bingo para recaudar fondos y el 25 de mayo tendremos locro”, contaron Liliana y Cristina.

El desfile comenzó a las 11.15, y se extendió por casi una hora. Foto: Marcelo Martinez

A unos metros, caminaban los jóvenes del grupo scout Carilafquen que se reúnen en la escuela rionegrina 36. “Esto es una tradición estar presentes: es nuestra ciudad y nos gusta poder celebrar todos juntos. Lo cierto es que el scout se reconoce en el encuentro con otros grupos. Somos una hermandad mundial. Por eso acá estamos con camperas, ponchos y botas”, confió Mónica.

El Splif presente en el desfile. Foto: Marcelo Martinez

De las instituciones que trabajan con primera infancia solo concurrieron los directivos y docentes por el clima. “Todos los festejos en la ciudad hacen a nuestra identidad. Somos parte de esa comunidad. Por eso, pese a que las condiciones no ayudan estamos acá en representación de nuestros niños. Revalorizamos el derecho a la infancia”, indicó Patricia Parra, del Centro de Desarrollo Infantil Eluney en el barrio Eva Perón.

Los bomberos, presentes en el aniversario de Bariloche. Foto: Marcelo Martínez

El grupo de voluntarias del hospital Ramón Carrillo se sumó a los festejos. “Tenemos un área de reiki que ofrece actividades los martes y viernes de 10 a 12 en el sector de Paliativos. Queremos que la gente nos conozca y se sumen si están interesados. Tenemos también un banco ortopédico y constantemente necesitamos muletas y sillas de ruedas”, comentó Lorena, integrante del voluntariado.

Los paraguas abundaron en el desfile. Foto: Marcelo Martínez

El Círculo Chileno Gabriela Mistral en Bariloche desfiló con sus trajes típicos. “Somos parte de Bariloche y no podíamos no estar presentes en los festejos de una ciudad que nos dio la posibilidad de vivir en su tierra. Trabajamos para no perder la cultura ni las raíces, pero hoy nos sentimos barilochenses”, comentó Alejandra Guzmán, la presidenta de la Asociación Gabriela Mistral.