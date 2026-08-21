Usted Señálemelo, Dalia Gutmann, la moda experimental de Hydra: los espectáculos para este fin de semana

El show imperdible

Usted Señálemelo

en Neuquén

Usted Senálemelo regresa a Neuquén este fin de semana para presentar Términos & Condiciones, su aclamado cuarto álbum de estudio.

Con “Términos & Condiciones”, el trío profundiza un corrimiento que ya se venía insinuando en sus últimos lanzamientos: una búsqueda más electrónica en lo sonoro y más decididamente conceptual, donde cada decisión está medida al detalle.

Este sábado, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Entradas disponibles en protickets.com.ar y en boletería de la sala.

De gira

“Dios me odia”

Teatro

FCP presenta la exitosa obra teatral “Dios me odia” de Victoria Sarchi, en doble función durante el próximo fin de semana. La pieza dirigida por Tato Cayón, estará el sábado a las 21 h en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri, ubicado en Rivadavia 2263 de Roca; mientras que el domingo 23 de agosto a las 19 h se presentará en la Sala Rautenstrauch de CAMBA (Campus de Artes y Música Bariloche) de Bariloche.

La propuesta cuenta con un elenco formado por Emiliano Flores, Paula La Sala, Mariana Jaime y Nahuel Lavorato.

“Dios me odia” es una comedia dramática que inicia con una distendida cena de sábado entre hermanas y amigos, pero se descarrila ante una propuesta inesperada que descoloca y sorprende. Entre copas de vino y reproches cruzados, la lealtad se vuelve una moneda de cambio y las máscaras caen sin piedad. Una pieza visceral que, en tono de comedia, nos obliga a mirar de frente nuestras propias miserias.

Cinco Saltos y Cipolletti

“Rul, el caracol que

perdió su casita”

Títeres

Dos funciones de “Rul, el caracol que perdió su casita” de Títeres FCP, se podrán disfrutar en esta semana. La propuesta se presentará el sábado a las 17 en la Sala de Teatro Hugo del Carril (Primera Junta 80) de Cinco Saltos; mientras que el domingo a las 17 estará en el Complejo Cultural Cipolletti, en el marco del Mes de las Infancias, con entrada libre y gratuita.

La obra es autoría de Tato Cayón sobre cuentos de Carmen Loguercio.

La historia cuenta que Rul, el caracol, perdió su casita un día de mucho pero mucho viento cuando doblaba la esquina. En el pueblo dicen que se voló lejos, al campo, y que la culebra con hambre se la comió de un bocado. Con la ayuda de Pocho, el ratón, y Rosa, la mariposa, Rul emprenderá una hermosa aventura para poder recuperarla.

Títeres FCP está integrado por Laura Lazos y Romina de Blas, y cuenta con la dirección de Tato Cayón.

Cipolletti

Hydra

Moda experimental

La indumentaria deja de ser solo ropa para convertirse en un lienzo, escultura viva. HYDRA es un desfile de moda experimental donde el diseño de autor se fusiona con las artes visuales y corporales, desafiando la simetría y reinterpretando la identidad a través textil.

Cinco visiones creativas transforman la pasarela en una galería en movimiento:

Diseñadores en pasarela: Metamorfa, G.s couture, Spinelli, Al borde, Stevenn Quito

Performance especial de Shibari: Incubus y Pink lady

Line Up: Kyky Michi.

Gestión y producción: Nueve Pumas.

Este sábado, a las 21, en la Sala Visual del Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). Con entrada libre y gratuita.

Neuquén

“Gaucho a la témpera”

Música y títeres

Mameluco Títeres presenta un espectáculo imperdible de música y títeres para toda la familia.

Domingos 16, 23 y 30 de agosto, a las 16, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234)

Un payador acompañado por su guitarra, dibujará el paisaje y la querencia donde vive Moreira, protagonista gaucho. Conforme se desarrolle la obra, este pintoresco personaje tendrá que descubrir quién es el responsable de que todo aquello que habita en su rancho desaparezca poco a poco. “¿Será cosa de Mandinga?” ¿o será Florencio, un pintor en busca de la inspiración para su próxima obra? “Gaucho a la témpera” está inspirada en los personajes del artista costumbrista Florencio Molina Campos.

Titiritero: Martín Andreoni

Músico: Ezequiel Boronat

“Un simio rojo”

Teatro

Comedia folklórica de Maria Rosa Pfeiffer y Javier Santanera. Actúan: Dardo Sánchez, Gustavo Azar y Javier Santanera. Dirección musical: Dardo Sánchez.

Dirección: Gustavo Azar.

No hay dos sin tres… Después de 20 años de Un simio oscuro y 10 años de El simio ¡claro! llega para completar la trilogía El simio rojo.

Abelino, Rauli y el Caña vuelven a brindar y a soñar. Los tres integrantes del grupo folklórico Los del Ceibal en una nueva comedia folklórica al vino tinto. Esta vez los planetas parecen alinearse y llegar a Cosquín está a un paso. ¿Y después de Cosquín quién los para?

Este sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234).

Valor entradas: $25.000.-

Reservas 299 5022828 / 299 4089045 / 299 5117232

Habrá buffet.

“Arrabalera”

Teatro

“Arrabalera” es un unipersonal de humor y tango que invita al público a transitar por situaciones tan desopilantes como cotidianas. A través de una mirada aguda, risueña y profundamente humana, la obra desmenuza los mandatos, los enredos del día a día y la identidad suburbana, logrando una complicidad inmediata con el espectador mediante la risa y la emoción.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén)

Entradas: anticipadas $30.000 , en puerta: $35000. Alias : teatronqn.mp Enviar comprobante 2995713050

Funciones Agosto:

Domingos 23 y 30, a las 20 hs

Viernes 21 y 28, a las 21hs

Autor : Mónica Cabrera

Dirección : Silvana Feliziani

Actúa : Mariana Corral

“Conferencia sobre la lluvia”

Teatro

¿Qué ocurre cuando un hombre intenta dar una conferencia sobre la lluvia… y termina desnudando su propia vida?

En Conferencia sobre la lluvia, Juan Villoro nos invita a un encuentro tan divertido como conmovedor. Un bibliotecario, apasionado por los libros y las palabras, intenta sostener una conferencia mientras la memoria, el amor, el humor y los imprevistos lo desbordan.

Una obra inteligente, sensible y llena de poesía que nos recuerda que, como la lluvia, hay historias que llegan para empaparnos el alma.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: 0299 15-453-0771

Actúa: Pablo Cosa

Dirección: Pablo Todero



Granujas”

Teatro

Este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 299 401 9051 o en www.teatrohistrion.com

A algunos el mundo los echa, otros se echan solos. Cuando cuatro desconocidos comparten la misma espera, tarde o temprano el tiempo los hace hablar. Granujas es una comedia sobre los caídos y los tirados. Te vas a reír, te vas a reconocer. No estamos tan lejos.

Siniestra”

Teatro

¿Y si pudieras volver atrás? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo todo?

Dos historias. Dos realidades. Un mismo misterio.

En Siniestra, lo cotidiano empieza a resquebrajarse y aquello que parecía conocido se vuelve extraño. El tiempo, la identidad, el amor y la realidad se mezclan en un juego de espejos donde nada es exactamente lo que parece.

Dramaturgia: Javier Daulte.

irección: Pablo Todero

Actúan: Ariel Azcurra, Irma Tomasczik, Carolina Sancho y Pablo Di Lorenzo.

Estreno este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771 – https://teatrohistrion.com/event/130259-siniestra

“Terrario”

Teatro

¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas +54 9 298 4535007.

En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.

Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra

Diseño sonoro: Federico Molina

Escenografía: Fernando Ávila

El Yerco: hasta donde topa

Show de stand up

Luego de su rotundo éxito en redes sociales, las insólitas ocurrencias y los grotescos personajes de Mauricio Nozica están listos para encontrarse nuevamente con el público en un espectáculo cargado de humor e histrionismo.

El show aborda las costumbres cuyanas con un desparpajo desenfrenado, cuenta con extravagantes anécdotas del propio Mauricio y juega con características humorísticas de México, España, Alemania y otras partes del mundo dando cuenta de una versatilidad que va más allá de la pantalla.

Este domingo, a las 21, en Sala Las Alicias, Teneas (Leguizamón 1701)

Informes y entradas en www.elyarco.com

Regina

“Animales en la Patagonia”

Coro de Niños FCP

FCP presenta una nueva actuación del Coro de Niños FCP Regina, con el auspicio del Cine Teatro Círculo Italiano. El concierto denominado “Animales de la Patagonia” será este domingo, a las 20, en la Sala Dante Alighieri del Cine Teatro Círculo Italiano de Villa Regina.

En el extremo sur de nuestro continente se extiende una tierra de contrastes: montañas majestuosas, estepas infinitas, lagos cristalinos y costas azotadas por el viento. En estos escenarios únicos habitan especies que forman parte de la identidad y la riqueza natural de la región patagónica.

A través de sus voces, los integrantes del Coro de Niños FCP Regina nos ayudarán a descubrir y recordar la belleza de especies como el cóndor, el guanaco, el choique, el puma y muchos otros habitantes de nuestra región. Cada canción nos acercará a sus historias, sus paisajes y a la importancia de cuidar el mundo que compartimos con ellos.

El programa está integrado por temas como “Esto es mi Patagonia” de Jonathan Ceballes; “Patagonia” del grupo Che Joven; y “La nevada de los loros”, “Guanaquito de la estepa”, “La cumbia de la bandurria”, “Huemul de paz”, “El monito del monte”, “Martín Pescador salió a pescar”, “Zorro, zorrito”, “El cóndor”, “El gato huiña” y “Picaflor”, entre muchos otros del grupo La Maroma de Bariloche.

Roca

Experiencia Dalia Gutmann – No me calmo con nada

Un unipersonal donde la vida cotidiana, la maternidad, la pareja y el caos de acercarse a los 50 se convierten en una explosión de humor. Con su estilo verborrágico y alocado,

Dalia Gutmann transforma esas situaciones que nos complican la vida en risas, catarsis y una celebración de la imperfección. | Entradas en boletería y a través de www.ticketway.com.ar.

Este sábado, a las 19 y a las 21 en Casa de la Cultura (9 de julio 1043)