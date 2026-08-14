En cartelera: «Granujas», una comedia sobre caídos y tirados
Christian Cardozo dirige su versión de la obra de Cecilia Propato. Puede verse los viernes de agosto en Ámbito Histrión, de Neuquén.
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“A algunos el mundo los echa, otros se echan solos. Cuando cuatro desconocidos comparten la misma espera, tarde o temprano el tiempo los hace hablar”.
En cartel desde este mes, “Granujas” es una comedia sobre “los caídos y los tirados”. Dicen que te vas a reír y te vas a reconocer porque no estamos tan lejos”.
Esta obra de Cecilia Propato dirigida por Christian Cardozo puede verse los viernes de agosto, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén) con entradas a $30000. Reservas al 299 4019051.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el director de la obra Christian Cardozo, se refirió al proceso de creación:
P: ¿Cómo pareció la idea de hacer esta obra?
R: La idea apareció porque estaba releyendo algunas de las distopías escritas, no recuerdo cuál creo que “1984” y pensaba en personas atrapadas y que no saben que lo están.
P: ¿Cómo empezaron a interactuar entre ellos estos personajes?
R: Los personajes empezaron a actuar de manera libre para ver qué sentían. En cuanto a las emociones en general, las charlamos y vamos viendo qué le pasa a cada actor y actriz en cada momento.
P: ¿Cuánto te parece que hay de lo político, social, del momento actual en la pieza?
R: En cuanto a lo político- social, creo que todo está relacionado: personas encerradas y venidas a menos que no tienen comida, si bien no se pensó en ese sentido, siento que hace juego con la realidad actual del país.
P: ¿Cómo fue la elección de los actores?
R: La elección del elenco, fue basada en la estética de la obra y en conocer de sus trabajos previos.
P: ¿Cómo es la puesta de la obra y porqué decidiste llevarla a escena, cómo llegaste a ella?
R: Es una puesta de pocos elementos pero imponentes Con mucha profundidad y basada en verdes quirúrgicos que me parece un poco uno de los colores que puede marcar una época… Un verde apagado, frío , aséptico.
La obra me llegó porque estudié dramaturgia con ella a través del Rojas y y elegí esta obra porque me transmite algo en relación a la realidad actual del país, personas que lamentablemente, por momentos parecen sonámbulos esperando algo que no llega…
Los personajes son desopilantes. Tuvieron (en esta u otra vida) trabajos y oficios que pudieron verse como muy importantes, y de hecho lo fueron, pero el tiempo y las circunstancias volvieron a esos oficios y a los trabajadores lo que quedó de ellos.
TEXTO
Cecilia Propato
DIRECCIÓN
Christian Cardozo
ELENCO
Ariel Azcurra · Christian Cardozo · Verónica Falik · Rocío Serendi
ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN DE ACTORES
Fernando Ávila
ILUMINACIÓN Y TÉCNICA
Mariana Scialpi
FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO
Christian Cardozo
FUNCIONES | Los viernes de agosto, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén) con entradas a $30000. Reservas al 299 4019051.
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