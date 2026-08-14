Estreno en El Arrimadero: «Arrabalera», mujeres fuera del molde

Cuatro mujeres en una. Son más, es cierto. Pero aquí solo serán cuatro en el cuerpo, el alma y la voz de una: Mariana Corral. La actriz roquense protagoniza “Arrabalera”, un unipersonal hecho de música y cuatro personajes, aunque la música, tangos para más datos, bien podría ser un personaje más habitándola.



Dirigida por Silvana Feliziani es una adaptación de la obra “Arrabalera, mujeres que trabajan”, escrita, dirigida y actuada en su momento por Mónica Cabrera.



El estreno de la puesta neuquina será este domingo, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén). Las funciones serán los viernes 21 y 28 domingos 23 y 30 de agosto (ver abajo).



“Arrabalera…” narra la historia de siete mujeres que intentan sobrevivir en esta sociedad. Cada una de ellas ha conseguido un trabajo; con mayor o menor éxito, con más o menos alegría, han dado batalla para obtener un pequeño lugar en el que son necesarias.



Estas mujeres no pueden seguir la senda de los modelos femeninos modernos y exitosos; son mujeres sin molde, comunes, con una historia interesante, cómica y dramática al mismo tiempo.



Inteligentes, seductoras, malvadas, perversas, con secretos, con fantasías, llenas de talento, sumergidas en la locura, o al borde de la locura, mantienen la calma a pesar de todo.



Ni sus cuerpos, ni sus pensamientos, ni sus deseos siguen la corriente. Muchas veces desearían llevar otras vidas, es cierto, sostener otros principios tener otros gustos. No pueden dar cátedra sobre como vivir. Porque, como remata la sinopsis: no son modelo, son lo que hay.



Feliziani y Corral tomaron cuatro de las siete mujeres para dar forma a su “Arrabalera”, una comedia atravesada por el humor, el sarcasmo, el drama y el tango, por supuesto, en una puesta que se remonta a aquel viejo vodevil o nuestro café concert.

“Arrabalera” es una obra que la directora y docente neuquina hace tiempo que venía leyendo y que, de hecho, utilizaba para trabajar en sus clases de teatro porque, en sus palabras, “los personajes que Mónica Cabrera presentan en el libro son muy jugosos, muy versátiles y desafiantes a la hora de prepararlos y desarrollarlos”.

“Nos pareció muy interesante, todos los colores que tienen estos personajes, es súper divertido, la gente se va a divertir mucho”. Silvana Feliziani, directora de «Arrabalera»



“La obra tiene momentos donde el tango es protagonista, junto con los personajes y la verdad es que el trabajo que hemos estado haciendo con Mariana es súper rico, a la hora de ir formándolos, de ir dirigiéndolos, de ir encontrando junto a ella todos los matices y el color de todos estos personajes”, revela Feliziani.



“Lo que nos pasó cuando empezamos a leer la obra nuevamente, porque ya ambas la habíamos leído cada una por su lado, las dos teníamos el libro, hacía mucho tiempo, fue que no parábamos de reírnos”, confiesa.



“Nos pareció muy interesante, todos los colores que tienen estos personajes y la verdad que es súper divertido, yo creo que la gente la va a pasar bien, se va a divertir mucho, la obra tiene mucha música, que también va acompañad del baile, y la apuesta tiene que ver con un espacio al estilo de un bodevil, un lugar donde se reúnen todos estos personajes y se van presentando en forma de show”.



La elección de Mariana Corral para protagonizar este particular unipersonal de cuatro personajes no fue casual ni el resultado de un casting, sino de la amistad que la une a la directora de la obra de las ganas de ambas de hacer esta obra y hacerla juntas. “Con Mariana hace mucho que nos conocemos, que venimos trabajando juntas como actrices en diversas obras, pero es la primera vez en la cual yo la voy a dirigir”, revela Feliziani.



“Mariana me parece una actriz súper versátil, una actriz que tiene la capacidad de ir mutando, de ir cambiando, de pasar de la comedia al drama y viceversa. Eso le va dando como un color muy interesante al ser una actriz que sabe en qué momentos mutar e ir cambiando, para que también esos personajes tengan ese movimiento necesario”.



Sobre el inminente estreno de “Arrabalera”, Feliziani siente la expectativa y la emoción ante una nueva propuesta escénica. “Hace un año que estamos ensayando y lo disfrutamos muchísimo”, destaca la directora, quien no pierde la oportunidad de volver a su amiga actriz para deshacerse en elogios: Mariana no solo es muy talentosa, sino también muy divertida. Al momento de estar en la búsqueda de la creación es una fiesta, la pasamos bien. Nos encanta ensayar. Y además es una gran persona. Nos conocemos hace un montón de tiempo y creo que las dos teníamos muchas ganas de encarar este unipersonal”.



Por supuesto, Mariana Corral no quiso ser menos: “Preparar los personajes es siempre una búsqueda. Es jugar, soltarse, probar y ver que sirve y que no. En este punto es clave cuánta rienda te da la directora, hasta donde confía en su actriz y por suerte, en eso Silvana es muy generosa y me permitió transitar cada monólogo en busca de cada personaje.



Por otra parte, en la construcción de los personajes es muy importante encontrarle la singularidad a cada uno a la vez que a todos los atraviesa un mismo destino, un mismo para que”.