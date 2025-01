Ver cine al aire libre en Roca, con los pies en el pasto y bajo las estrellas, ideal plan de verano

Se sacan las sillas, las mesas y los sillones. Se monta la pantalla y el sonido. Se espera que la luz del día caiga. A eso de las 21:30, en el patio del CDC (Centro Cultural de las Artes y las Personas) de Roca, se le da play a una película cuidadosamente curada.

Ahí, en silencio, pero con el volumen fuerte, entre varios y sobre el césped, la invitación está servida: ver cine al aire libre en pleno verano.

La propuesta ya lleva seis años y como no podía ser de otra manera este año también se hace. El cine al aire libre es la versión de verano del cineclub TYÖ. En enero, febrero y marzo la proyección es en el patio. Durante el resto del año es en la sala dos del CDC.

El cineclub tiene su propia historia: funciona desde hace 11 años y pasó por distintos lugares. En un principio estuvo en un departamento, después se mudó a un centro cultural que ya no existe, “Distrito”, y desde hace seis veranos funciona en el CDC.

Gonzalo López Gadano tiene 41 y está en el proyecto desde que nació. Mira al rededor de tres películas por semana y no tiene, aunque a cualquiera pueda parecerle extraño, ningún servicio de plataforma de stream. “Descargo lo que quiero ver”, dice, “busco lo que creo que me puede interesar o elijo sin tener mucha información. Voy tratando de descubrir cosas nuevas, intento ir en contra de lo que creo que me gusta”.

Gonzalo estudió cine en Buenos Aires. Después hizo la licenciatura en Enseñanza de Artes Audiovisuales. Se volvió a vivir a Roca, y desde ese momento empezó con el cineclub TYÖ.

Siempre que mira una película, una conservación paralela se abre en su mente: ¿Esta película da para el cineclub? ¿Es para el ciclo de verano? Según lo que se vaya contestando, deposita el nombre de la película en diferentes carpetas mentales.

“El ciclo de verano tiene una idea central: las películas tienen que hablar del verano”, cuenta, “y tratamos que haya de todas las épocas: de los 70´, de los 60´, de los 80´, o una nueva del 2023 o una de 19377. Somos muy amplios en términos temporales. Y también en términos de latitudes entre países. Tratamos de salir un poco de los lugares comunes. Tenemos películas de Dinamarca, de Cuba, de Yugoslavia, de Australia, de Inglaterra. Pretendemos que, bajo la excusa de ir a ver una peli en el patio al aire libre, la gente también se encuentre con una película, que quizá, por otras vías no llegaría a encontrar”.

Las proyecciones de verano son las más convocantes del año. Se acercan cerca de 70 personas por noche. “La gente está buscando planes y la verdad que se disfruta”.

Generalmente Gonzalo y el equipo que ahora lo acompaña – Agustín Rolo, Ariana Correa Turone y Noah Bayud – antes de poner play, dan una charla, comparten información de la película, explican su contexto y cuentan por qué la seleccionaron.

Este año entre las proyecciones hay una marcada presencia de realizaciones argentinas. “Nos pareció que era el momento de poner en valor la importancia de nuestro cine. Entendemos que las medidas tomadas por el nuevo gobierno no atienden ni corrigen las falencias del modelo anterior y se llevan puesto en el camino lo que estaba bien, dejando a la industria local en el peor de los mundos, con un panorama para este año muy complicado”, reflexiona. Este año, además, proyectan cortometrajes regionales antes de cada largometraje.

Gonzalo lo hace desde hace once años y no se cansa. Le gusta todo del cineclub: la gestión, ver películas, seleccionarlas, comprobar si funcionan en el público o no. También le gusta que las condiciones de visionado sean las mejores posibles, le gusta armar una fecha y ver si tiene convocatoria, ver, en definitiva, si las personas la disfrutan. Gonzalo busca salir de los lugares comunes. “Siempre que miro una peli lo hago con un ojo puesto en qué puede o no funcionar en el cineclub”.

Gonzalo es consciente: cada vez y más seguido, en mayor medida, nos cuesta prestar atención. Estar en una sala, al aire libre o encerrados, en silencio, mirando una película y que no haya interrupciones. Ese plan, en principio parece una odisea. Pero, su mirada es esperanzadora: “Si yo pongo una de estas películas en tu casa, para ver en la pantalla de la computadora a los cinco minutos, la paras, la sacás. No hay manera de seguir viéndola. Pero, en el cineclub hay otra cosa: las personas fueron hasta un lugar, la película se proyecta en pantalla grande, se construye un compromiso con la película. Y además, una vez que se entra en el código (ya sea de actuación, de tiempo, de cómo se va a desenvolver la información), esa película empieza a funcionar adentro de cada uno, así hay muchísimas chances de quien está viendo se involucre emocionalmente”.

Y cierra: “eso tiene que ver exclusivamente con las condiciones de visionado. Y esa es una de las razones por las cuales hacemos el cineclub porque las películas necesitan un marco para funcionar y nosotros lo que hacemos es tratar de darle ese marco”.

Dónde y cuándo ver cine bajo las estrellas en Roca

El CDC (Centro Cultural de las Artes y las Personas) está ubicado en Calle 9 de Julio 1043 en Roca.

Las proyecciones son los lunes a las 21:30; sin reserva previa.

Para socios y estudiantes el valor es $4.000, para el resto $5.000.

Cuál es la programación del cineclub bajo las estrellas en Roca

Las proyecciones son los lunes de enero, febrero y marzo. Son a las 21:30 en el CDC en Roca.

La cartelera es la siguiente: