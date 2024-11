¿Ya tenés planes? Agenda cultural en Neuquén, Roca y Bariloche

¿Qué vas a hacer esta nota? ¿Y mañana? Acá una guía de la agenda cultural en Neuquén, Roca y Bariloche este sábado 2 y domingo 3 de noviembre.

Cuál es la agenda cultural en Neuquén:

–Fiesta «Club + 40 Black and White»: Es una noche en la cual te vas a encontrar a esas personas que querés ver, y vas a bailar la música que todos bailábamos en los 80’s, 90’s, y 2000’s.

En esta ocasión, la temática es «Black & White», elegida por la gente que es parte del Club habitualmente. Sábado 02/11/2024 23:59. Más información.

-Homenaje Miyasaki Quinteto: Unidos por su amor a la obra de Hayao Miyazaki, el quinteto llevará adelante un concierto que muestra parte de la historia del reconocido director de cine. Domingo 03/11/2024 21:00. Más información.

Cuál es la agenda cultural en Roca:

-Homenaje Miyazaki quinteto + invitados: El Quinteto Homenaje Miyazaki integrado por Sol Yacopini, Francisco Fuchs, Joaquín Orlandini, Tomás Jara y Roberta Orlandini de la ciudad de Cinco Saltos hará 3 únicas funciones con una nueva propuesta en la que suma músicos (cuarteto de cuerdas y trío de vientos), arreglos nuevos y alguna sorpresa para el día del show. Viernes 01/11/2024 21:00. Más información.

-De cámara y popular: Percusión FCP y Viochello FCP: FCP presenta el concierto “De cámara y popular” en Roca. La propuesta cuenta con la actuación de Percusión FCP, Viochello FCP y Artistas FCP y será el próximo viernes 1 de noviembre a las 21 h en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263) de Roca. Viernes 01/11/2024 21:00. Más información.

-Caribe FCP: Caribe FCP está integrado por Diego Bascur, piano; Emanuel Berón, batería; Francisco Araya, percusión y canto; Martín Bascur, bajo y Guillermo Lancelotti, trompeta. Sábado 02/11/2024 21:00. Más información.

-Wellness de Paloma Contreras Manso – Teatro FCP: La historia de “Wellness” comienza con la misteriosa desaparición de Mery, la recepcionista del centro de estética Wellness. Ante este hecho, las cuatro mujeres que “habitan” el local están a la deriva: Luli, la cosmetóloga presa del destrato laboral, ya no posee sueños; a Silvi, la dueña con excesos de soberbia, no le cierran las cuentas; Roxi no puede superar la orfandad y Nube, la influencer número uno del país, se debate en una constante incomodidad con su celebridad. Sábado 02/11/2024 21:00. Más información.

Cuál es la agenda cultural en Bariloche:

-Abra Pampa en concierto desde el Auditorio: Abra Pampa fue fundado en 1986 por músicos y luthiers de la capital de la puna «Abra Pampa», con el fin de difundir la cultura puneña a través de la música. De esa manera, recorriendo el país, deciden radicarse en la Patagonia cordillerana. La formación fue variando, y hoy está integrada por Rodolfo Cala, Víctor Hugo Cruz y Guillermo Alfredo Tolaba, de Abra Pampa. Claudio Chehébar, de Buenos Aires y Vladimir Figueroa, de Llallagua (Bolivia). Viernes 01/11/2024 19:00. Más información.

–Ciclo de Acústicos con Juan Martín Regueira y Nico Simari: Una nueva fecha del Ciclo de Acústicos de la Biblioteca Sarmiento Bariloche, esta vez protagonizada por Juan Martín Regueira y Nico Simari.

Juan y Nico se juntan para fusionar sus canciones, generando una conexión especial a través de sus letras y melodías. Este dúo de cantautores crea una propuesta íntima que invita a descubrir nuevos paisajes sonoros. Sábado 02/11/2024 19:00. Más información.

