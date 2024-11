Dice Gladys Aristimuño, cantante roquense de músicas populares, que hace unos años, no muchos, amaneció cantando una canción: “Sin piel”, de Eladia Blázquez. Esa canción fue el punto de partida de “Dos por Tres”, el espectáculo que festeja las canciones de Eladia Blázquez y María Elena Walsh, este sábado, a las 21, en Sala II de Casa de la Cultura, de Roca.



“Dos por tres”, las dos en cuestión ya sabemos quiénes son, las talentosas y queridas Eladia y María Elena. De las tres diremos por ahora que se trata de Stephanie Kuschel, Malén Marileo y la propia Gladys Aristimuño.



Y que no estarán solas porque el espectáculo tiene como director musical, pianista y arreglador al misionero Mauricio Pérez Mondadori y un ensamble musical conformado por Federico Rivero en guitarras, Nicolás Colicheo en bajo, Irene Ríos en flautas y Abraham Salvatierra en batería.

Un canción como punto de partida



“¿Por qué no lo canté nunca?”, se preguntó Gladys aquella mañana, mientras entonaba esa canción que conocía desde los 25 años. Después escuchó a Jairo cantar “El Valle y el Volcán” y le pareció un hermoso tema. Cuando supo que era de María Elena Walsh, Gladys sintió que había que hacer un espectáculo de canciones de ambas mujeres. Curiosamente, ellas, Eladia y María Elena, tan amigas y compañeras, nunca habían hecho algo juntas. “Ellas formaban un grupo de amigas donde estaba Susana Rinaldi, Eladia, María Elena, María Herminia Avellaneda, Marilina Ross, en una época también estaba Marikena Monti… pero no grabaron nunca nada juntas. A mí me llamó la atención. No encontramos nada”.

“Las tres coincidimos en que nos encantan las dos”, dice Aristimuño sobre Eladia Blázquez y María Elena Walsh.



“Una es muy poética, muy poética, y la otra es más dura, es más directa, ¿viste?”, dice Gladys en un diálogo con Diario RÍO NEGRO sobre el estilo de cada una de las cantautoras celebradas. “María Elena tiene algo tan dulce y aunque dice cosas tremendas, pero con una dulzura te lo manifiesta; mientras que Eladia no. Eladia te lo dice, te cachetea directamente con la realidad”.



En cuanto a las tres cantantes que son parte del espectáculo, dice:“Somos tres generaciones distintas, Malén es muy joven, Stefi está ya pisando los 40, y yo tengo sesenta y pico de años, 64, pero las tres coincidimos en que nos encantan las dos (risas), ¿me entendés? Entonces, eso fue importante para mí, el hecho de que alguien se involucre en un proyecto que sinceramente lo sienta propio porque le interesa de qué se trata”.



Gladys había empezado a proyectar el espectáculo con otras cantantes y con otro pianista que por distintas circunstancias no pudieron continuar. Entonces, fue a preguntarle a Malén con quien ya había cantado, si tenía ganas de engancharse con algo como lo que estaba armando. Le dijo que por supuesto que sí. Después Stephanie Kuschel fue una elección de Gladys: “Para mi, Steffy es la mejor cantante popular de Roca. Tiene una voz enorme, tiene una voz potente:Malén, en cambio, que también es potente, lo es de un modo bien diferente, ella es angelada, es una cantante dulce, no sé, ¿viste? Son estas percepciones que tengo yo como artista y como productora. Y yo, que estoy entre medio ahí. Yo soy más intérprete, más de contarte lo que está diciendo la canción. Entonces, ahí viene la cosa”.

Los músicos y las músicas



Cuando el pianista original del proyecto no pudo continuar, aparece uno recién llegado a la provincia, un talento misionero, “una bestia”, dirá Gladys. “Es un intuitivo, un estudioso, o sea, tiene todo lo que necesitamos las cantantes y las orquestas y los grupos, que es Mauricio Pérez Mondadori, nuestro director musical, fundamentalmente arreglador, que va a tocar el hermoso piano Steinway, que está en Casa de la Cultura”.



Respecto del guitarrista Federico Rivero, admite que no está debidamente valorado, que es un capo total y que toca la guitarra con una sensibilidad que impresiona. También destaca a la flautista Irene Ríos, “ una estudiosa de la música popular”. Y que es genial hacerla volver a tocar la flauta.



Después aparecieron otros dos chicos jóvenes, uno es Nicolás Colicheo, que es bajista, y Abraham Salvatierra, un baterista que Gladys descubrió tocando en un evento que hizo Luis Cide, en la Sala 3 de Fundación Cultural Patagonia. “Lo vi tocando ahí, no lo conocía, es estudiante de IUPA, pero avanzado, se recibe ahora. Toca maravillosamente también la percusión. Es muy fino, tranquilo, escucha a las cantantes, escucha a los músicos, está atento con lo que hacemos: eso es lo que necesitábamos”. Y Stephanie Kuschel, que además de cantar, tocará el cajón flamenco y el bombo leguero.

Dos por Tres: cómo es el espectáculo



“El espectáculo es un espectáculo visual, además de musical”, dice Gladys a modo de adelanto. Mediante canciones con pequeños fragmentos sonoros en off de audios temáticos y piezas visuales “Dos por Tres…” nos introducirá en el abundante bagaje poético y musical de las dos cantautoras.



“Habrá textos dichos por el actor Osmar Núñez y al actriz Ana Acosta. Se van a proyectar imágenes en el fondo, en la tela de atrás, va a haber imágenes de ellas, pero también de situaciones de ellas con otras personas, con Chico Navarro, con Jairo, las tapas de sus discos”.

Malén, Stephanie y Gladys.



“Dos por tres” propone un recorrido por el cancionero de María Elena Walsh y Eladia Blázquez de manera alternada y no por épocas. “Vamos a cantar una de una de ellas. “Traté de armarlo de manera que no se caiga en ningún momento el espectáculo, que no haya muchos temas tristes juntos. Es muy diverso el repertorio, está mezclado, y estamos mezcladas como cantantes también, y tres veces hacemos trío. Empezamos con un tema de María Elena, que es el único tema infantil que pusimos, que ‘Bañar la Luna’, con ese empezamos; después, en la mitad del espectáculo, un candombe de Eladia, que se llama ‘Candombe de dos orillas’, que lo escribió Chico Novarro; y al final, con ’Las alas del alma’, de Eladia. Además, hay canciones que son completamente desconocidas por la gente. Tratamos de buscar muchas conocidas, pero también otras desconocidas”.



De entre todos los motivos que sostienen este espectáculo, uno de ellos es “que se empiecen a difundir las cantantes y las cantautoras de una manera, digamos, más profunda”, afirma Gladys Aristimuño. Y da un ejemplo que se explica por sí solo: “Honrar la vida, por caso: el otro día me preguntan ¿quién es Eladia Blázquez? ¿Conocés Honrar la vida?, le pregunto yo. Ah, la de Honrar la vida, me dice. Bueno, muchas veces veces pasa que no conectamos la canción con su autora o su intérprete. Para eso, entre muchas otras razones es que hacemos “Dos por Tres”.

«Dos por Tres», ficha y función

Canciones como Honrar la vida, Gracias a pesar de todo, Corazón al sur, Barco quieto, El valle y el

volcán, Con las Alas del Alma y Sin señal de adiós, serán parte del espectáculo que tiene como director musical, pianista y arreglador al misionero Mauricio Pérez Mondadori; todos acompañados por un ensamble musical formado por Federico Rivero en guitarras, Nicolás

Colicheo en bajo, Irene Ríos en flautas y en batería Abraham Salvatierra.

Idea, dirección y producción general Gladys Aristimuño.

Entradas anticipadas: $ 17.000 (también jubilados con carnet).

Entradas en puerta: $ 20.000.

Lugar: Sala II de Casa de la Cultura (9 de julio 1043, Roca)

Día y Hora: este sábado, a las 21.