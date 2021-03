Daniel Osvaldo y las ganas de "meterle una piña" a D'onofrio la noche del gas pimienta

Con el estilo que lo caracteriza, Daniel Osvaldo reapareció en una entrevista televisiva y dejó varios títulos picantes al recordar su paso por Boca.

El exdelantero fue crítico con la actitud de Rodolfo D'onofrio la noche del gas pimienta por la Copa Libertadores del año 2015. "Unas ganas de meterle una piña en los dientes. ¿Adonde va maestro?, un desubicado", comentó sobre el ingreso al campo de juego del presidente de River.

A su manera, Dani Osvaldo recordó el Superclásico del gas pimienta. ¡Hasta la ligó D'Onofrio! pic.twitter.com/5cpWVxQ1b2 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 16, 2021

Osvaldo reconoció que ese día pensaron que el partido iba a completarse en otro momento. de todas maneras, reconoció que no era justo que se siguiera esa noche. "Era una locura, no se podía jugar así. No me gustaría que me pasé lo mismo. Después nos primereó el presidente", aseguró.

Además, el exjugador volvió a ser duro con Guillermo Barros Schelotto, su último DT en el Xeneize. "Con el Vasco (Arruabarrena) disfruté con el otro muñeco, imposible. Él tenía un problema conmigo, no es una persona que se presté a la charla", sentenció.

A su manera, Daniel Osvaldo revivió cómo fue su difícil relación con Guillermo Barros Schelotto. ¡Imperdible momento! pic.twitter.com/x3YzjYKHkV — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 16, 2021

"Yo no me hubiese ido jamás de Boca. Me estaba buscando, me hacía la vida imposible. La manera en que me echó me pareció de cobarde", agregó.

Osvaldo también contó que a Daniele Rossi, con el que lo une una estrecha relación, le "hubiera gustado" quedarse más tiempo en Boca y que disfrutó su paso por el club.

De Rossi, un amigo que le dio el fútbol a Dani Osvaldo. pic.twitter.com/4KcDXSxobI — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 16, 2021

También se emocionó al recordar a Diego Maradona. "Lo voy a amar toda la vida, es lo más grande que hay. Todavía no puedo creer lo que le pasó, me pone triste", expresó sobre el Diez.

Momento emotivo en el tanque de la tarde al recordar a Diego: Dani Osvaldo mostró todo su amor por el 10 y la canción homenaje que se viene con su banda. pic.twitter.com/HgUkoosbSD — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 16, 2021