Milei, la revolución que no vino a la Feria del Libro

El miércoles es un día atípico en la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hay más gente que el martes, hay más gente incluso que el domingo. También es atípico para la sala más grande del predio: la sala Hernández, en el Pabellón Rojo. En el hall, en el lugar en el que hasta ayer había sillas para descansar, ahora hay un vallado de seguridad. En el lugar donde hasta ayer había gente sentada, tomando mate, libro en mano, haciendo colas de tres o cuatro horas para ver a su escritor favorito, ahora no hay nadie. Faltan tres horas para la presentación de “Milei: la revolución que no vimos venir”, pero aún no vino ningún fanático de sus autores, Nicolás Márquez y Marcelo Duclós. Igual, el entusiasmo y la confianza de los responsables de la editorial Hojas del Sur es apabullante: no dejan de anunciar que se espera muchísima gente.



Cuando falta media hora para el comienzo puntual de la charla, previsto para las 20.30, la cola de gente que espera, libro en mano, no ha crecido mucho. La seguridad luce excesiva. Mansamente todos avanzan, ingresan a la sala y no alcanzan a llenarla. Las dos mil sillas dispuestas también parecen excesivas.



De la dupla de autores, Nicolás Márquez es el más conocido por sus declaraciones de los últimos días. Abogado y autor de 12 libros, es el hombre que esta semana generó polémica por sus opiniones homofóbicas en el programa de radio que conduce Ernesto Tenembaum: dijo que los homosexuales eran invertidos, insanos, y que tienen menores expectativas de vida. Cuando Márquez llega al hall, lo rodean micrófonos de periodistas, todos quieren su opinión sobre el tema. Él está encantado: “La reacción negativa se dio porque a mi no me entró ni una bala en la cuna del progresismo. Si me hubieran puesto nervioso, me hubiera convertido en meme, pero como no me entró ni una bala, se indignaron ellos”, dice mientras abraza a conocidos (Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, el “Tata” Yofre), y se saca fotos con seguidores.



Márquez es mucho más que el biógrafo del presidente de la Nación. Es su seguidor, su admirador. Escribió su primer libro hace veinte años, “La otra parte de la verdad: la respuesta a los que han ocultado y deformado la verdad histórica sobre la década del ‘70 y el terrorismo”. Pasó de pagarse él mismo la impresión de ejemplares a este presente: escribir junto a Duclós, la vida y obra de Milei. Los coautores se dividieron el trabajo: Duclos contó lo económico, y Márquez lo personal. A Márquez, ser amigo le dio privilegios para armar un retrato de cerca: fue invitado por Milei a la Quinta de Olivos, durmió una noche ahí y lo entrevistó tres veces en esas 24 horas: mientras el presidente se bañaba en la pileta de la residencia, mientras cenaba una milanesa sin guarnición, y mientras desayunaba un té con tres galletitas de agua y un poco que queso crema. De ahí salió parte de lo que se puede leer en el libro que cuesta 28 mil pesos. La editorial Hojas del Sur lo vende en el hall.



Los presentadores no cuentan mucho de qué se trata el libro: ni el influencer y escritor Agustín Laje, que sale en un video grabado (incomprobablemente) desde España, ni los que están en la sala, Márquez, Duclos y, el economista, asesor de Milei, Miguel Boggiano.

La presentación parece más bien un acto político, en la que todos repiten, como un mantra, un concepto: batalla cultural, con un objetivo: ensalzar la figura de Milei.

La charla la cierra Boggiano, que cuenta que tuvo un accidente, que pasó diez días en coma, y que ese fue su momento definitorio, en el que se dio cuenta de que podría haber muerto. Está convencido de que la batalla cultural es el momento definitorio del país. Lo aplauden con fervor, como ayer, en este misma sala, aplaudían a la best seller de autoayuda Marian Rojas Estapé, “Recupera tu mente, reconquista tu vida”. Milei no está, pero todo cierra con su frase de Macabeos 3.19: “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”.



Afuera de la sala, en los otros Pabellones y entre los stands, la Feria sigue llena de gente. Es un miércoles atípico en la Feria, antes de un jueves que estará signado por el paro de la CGT.