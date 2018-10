Bolsonaro ¿será una amenaza para la democracia de la región?

Muchos han realizado un paralelismo con el fenómeno de los populismos europeos y especialmente el caso de Donald Trump en Estados Unidos: un político polémico y carismático que se muestra como “outsider” de la política tradicional, prometiendo soluciones simples y radicales a los problemas que más preocupan a la población como la corrupción, la inseguridad y la crisis económica. Incluso su lema “Brasil ante todo” recuerda al “América first” y “Make América great again” del presidente norteamericano, a quien Bolsonaro admira.

Al respecto, “Debates” consultó a tres analistas argentinos que han seguido de cerca el proceso brasileño, quienes adelantan el posible impacto que podría tener en nuestro país y la región el giro político que se avizora en el principal socio del Mercosur.

La campaña

Para Mariano Beldyk, licenciado en Ciencia Política especializado en Relaciones Internacionales y subeditor de Política en Perfil, el proceso electoral ha sido atípica desde el comienzo, con el candidato más popular del PT , Inacio Lula da Silva, preso y su principal contrincante, Jair Bolsonaro, convaleciente de las heridas recibidas en un atentado, cuando fue atacado con un cuchillo por un militante izquierdista.

“En gran medida fue responsabilidad del PT el insistir con Lula, sabiendo que legalmente no podía ser candidato y luego presentar a Haddad como un sustituto: el lema fue ‘Haddad es Lula’, lo que permitió ataques como que era un títere del expresidente, que habría un indulto si ganaba, etc. Por el otro lado, a Bolsonaro lo benefició el estar internado. No participó de ningún debate y eso le evitó el tener que confrontar ideas o debatir con candidatos de su mismo espacio pero más racionales, que podrían haberlo puesto en aprietos, ni tener que explicar las ideas más polémicas que lo caracterizan”. Agregó que en esta campaña para la segunda vuelta no visualiza grandes cambios, más allá de una promesa de Bolsonaro de mantener el plan “Bolsa Familia” o gestos de moderación de Haddad. “Todo indica que no habrá un cara a cara y eso favorece a Bolsonaro”, dijo.

El exembajador en Brasil (2003-2011) Juan Pablo Lohle, coincide en que ésta fue una campaña poco habitual para Brasil. “Se generó un clima bastante denso, muy polarizado entre militantes de un lado y otro. Bolsonaro fue apuñalado y también hubo agresiones a partidarios de Haddad y de minorías sexuales, algo que no solía ocurrir en las campañas en este país. Las reglas del juego democrático de repente parecieron volverse relativas”, señaló el actual director de Director del Centro de Estudios Políticos Estratégicos Internacionales (CEPEI ). Lohle señala que “si bien nunca se puede decir que unas elecciones se definen hasta que se cuentan los votos en la urnas” los más de 15 puntos de ventaja que según las encuestas lleva el exmilitar hacen casi imposible una remontada del petista. “Para colmo, las políticas de alianza que vertebró Haddad para esta segunda vuelta fueron muy poco consistentes: su mejor apoyo, Ciro Gomes, que salió tercero en la primera ronda, se fue a Europa y dejó a su hermano, que en el primer discurso importante hizo una virulenta crítica al gobierno del PT ”, explicó.

Añade que el perfil polémico de Bolsonaro incluso puede jugarle a favor. “Bolsonaro navega en la ola antipetista y antipolítica que hoy es mayoría en Brasil. Sabe que el exterior no vota y entonces incluso juega con eso. Con sus posturas cortantes, inflexibles conforma a sus seguidores y le deja a Haddad el lugar de lo que ha sido políticamente correcto hasta ahora en Brasil, a quienes les fue muy mal en estas elecciones”, explica.

A diferencia de otros analistas, cree que el apoyo a Bolsonaro es transversal y no se explica sólo por el apoyo de los sectores medios y altos. “La política tradicional nunca tuvo respuestas frente a fenómenos, como la inseguridad, que en Brasil es un gran problema para todos: para los sectores altos por los secuestros, para los medios por la libre circulación en las calles y para los sectores populares por los enfrentamientos entre narcos que dejan muertos todos los días en barrios y favelas. Le cedieron ese frente a Bolsonaro, que sobre eso ha dicho de todo. Pero con el solo hecho de pronunciarse la gente adhiere”, dice.

Por su parte, Jorge Castro, analista internacional y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico (IPE), sostuvo que el fenómeno derechista “es una particularidad surgida de los últimos diez años de historia política de Brasil. Por un lado, los tres años de recesión continuada durante el gobierno de Dilma Rousseff , los peores para la economía brasileña desde la crisis de 1930, con una caída del 9% del PBI. Por otro, el Lava Jato, el fenómeno de corrupción más profundo y sistémico de la historia reciente brasileña, atribuido por la mayoría de la opinión pública y los jueces al PT, incluyendo al expresidente Lula”, señaló. Cree que por la diferencia 58% a 42% a favor de Bolsonaro “su triunfo es un hecho”.