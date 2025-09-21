Nepal, la revolución de la “generación Z”

Nir Kshetri*

Días de disturbios en Nepal han resultado en el derrocamiento de un gobierno profundamente impopular y en la muerte de al menos 50 personas .

Las protestas lideradas por la Generación Z , llamadas así debido al predominio de jóvenes nepaleses entre los manifestantes, parecieron haberse calmado con el nombramiento, el 12 de septiembre de 2025, de un nuevo líder interino y la celebración de elecciones anticipadas .

Pero las protestas dejan tras de sí decenas de oficinas gubernamentales quemadas, centros de negocios destruidos y pérdidas financieras estimadas en miles de millones de dólares .

La experiencia también ha puesto de relieve la importancia de las redes sociales en Nepal, así como las consecuencias de los intentos del gobierno de controlar el flujo de información en línea.

Estudio el impacto económico, social y político de las redes sociales y otras tecnologías emergentes. Al residir en Katmandú, he presenciado de primera mano cómo lo que comenzó como una protesta por una breve prohibición de las redes sociales se convirtió en algo mucho mayor, culminando en el derrocamiento del primer ministro KP Sharma Oli .

De hecho, las redes sociales han desempeñado un papel crucial en esta agitación continua de dos maneras.

En primer lugar, la decisión del gobierno del 4 de septiembre de prohibir las plataformas sociales sirvió como catalizador inmediato de los disturbios.

Provocó la ira de una generación para la que los espacios digitales son fundamentales no solo para la comunicación, la identidad y la expresión política, sino también para la educación y las oportunidades económicas.

En segundo lugar, el uso generalizado de estas plataformas preparó a la juventud del país para este momento de protesta. Aumentó la conciencia de la Generación Z sobre los arraigados problemas sociales, económicos y políticos del país .

Al compartir historias de corrupción, privilegios y desigualdad, las redes sociales no solo informaron, sino que también impulsaron a la juventud nepalí, motivando la movilización colectiva contra la injusticia sistémica del país.

El papel de las redes sociales

Como ocurre en muchas otras naciones, las redes sociales son fundamentales para la vida cotidiana y el comercio en Nepal, una nación sin salida al mar de 30 millones de habitantes situada entre dos gigantes asiáticos: China e India.

En enero de 2025, casi la mitad de la población tenía cuentas en redes sociales. Esto incluye unos 13,5 millones de usuarios activos de Facebook, 3,6 millones de usuarios de Instagram, 1,5 millones de usuarios de LinkedIn y 466.100 usuarios de X.

De hecho, las plataformas de redes sociales generan aproximadamente el 80% del tráfico total en línea del país y sirven como canales vitales para los negocios y la comunicación. Muchos usuarios en Nepal dependen de estas plataformas para gestionar y promocionar sus negocios .

Como tal, la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales generó preocupación inmediata entre el público nepalí.

La medida no fue del todo inesperada. El gobierno de Nepal lleva mucho tiempo preocupado por el crecimiento de las plataformas de redes sociales.

En noviembre de 2023, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información introdujo nuevas regulaciones que exigen a las plataformas registrarse, establecer un punto de contacto local, designar un oficial de quejas y un funcionario de supervisión. También están obligadas a cooperar en investigaciones penales, eliminar contenido ilegal y cumplir con la legislación nepalí. El gobierno, alegando preocupación por las cuentas falsas, el discurso de odio, la desinformación y el fraude , declaró que buscaba responsabilizar a los operadores del contenido de sus plataformas . Posteriormente, en enero de 2025, el gobierno presentó un Proyecto de Ley de Redes Sociales que impuso requisitos adicionales a las redes sociales .

La censura

Independientemente de su intención, estas medidas gubernamentales generaron inquietud inmediata sobre las libertades civiles. Los críticos y los grupos de derechos humanos argumentaron que funcionan como herramientas de censura, amenazando la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos fundamentales .

Ncell, el segundo mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones de Nepal , señaló que cerrar todas las plataformas a la vez era técnicamente difícil y advirtió que la medida afectaría gravemente a los negocios. Los propietarios de pequeñas empresas, que dependen de las redes sociales para promocionar y vender sus productos, estaban muy preocupados ante la inminente temporada festiva .

La prohibición también tuvo importantes implicaciones para la educación. Muchos estudiantes recurren a las redes sociales para acceder a clases en línea, materiales de investigación y aprendizaje colaborativo . En general, la población nepalí criticó el impacto desproporcionado de las medidas gubernamentales en los usuarios comunes.

Así pues, esta profunda dependencia de las redes sociales por parte de la sociedad nepalesa convirtió la prohibición en un punto de conflicto para la disidencia pública.

El auge de #NepoKids

Incluso antes de que comenzaran las protestas el 8 de septiembre, el uso generalizado de las redes sociales, junto con la exposición a contenido que mostraba la desigualdad y los privilegios de la élite, había aumentado la conciencia de la Generación Z sobre los arraigados problemas sociales, económicos y políticos de Nepal .

Unas semanas antes de que comenzaran las protestas, los hashtags #NepoBaby y #NepoKids comenzaron a ser tendencia, impulsados ​​por videos virales del lujoso estilo de vida de los políticos . El contenido contrastó las vidas de los hijos de la élite del país –con ropa de diseño y vacaciones en el extranjero– con imágenes de trabajadores migrantes nepaleses que regresaban a casa en ataúdes del extranjero.

Las campañas con el hashtag ganaron fuerza en TikTok y Reddit, y dieron lugar a pedidos de investigaciones de activos, reformas anticorrupción e incluso lrecuperación de activos. Un video viral presentó al hijo de un ministro del gobierno provincial posando frente a un árbol hecho con cajas de marcas de lujo, incluidas Louis Vuitton, Cartier y Gucci .

La inmediatez e interactividad de las redes sociales amplificó la indignación, fomentando la movilización colectiva. De esta manera, las redes sociales actuaron como amplificador y acelerador, vinculando la injusticia percibida con el activismo sobre el terreno y moldeando el desarrollo del movimiento incluso antes de las protestas de septiembre.

Una historia más profunda de penurias y corrupción

Aunque la campaña en las redes sociales fue clave en las protestas no es nada sin una causa raíz.

La inseguridad económica y la corrupción política han frustrado durante años a muchos jóvenes nepaleses, lo que ha propiciado el movimiento de protesta .

Si bien la tasa general de desempleo en 2024 fue del 11% , la tasa de desempleo juvenil se situó significativamente por encima del 21% .

Pero estas cifras son apenas la punta del iceberg de los profundos problemas económicos de Nepal, que incluyen un empleo vulnerable generalizado (trabajo informal e inseguro, propenso a malas condiciones y salarios ) y oportunidades limitadas que restringen la productividad a largo plazo. Mientras tanto, la corrupción está muy extendida. En 2024, Nepal ocupó el puesto 107 entre 180 países en el Índice de Transparencia Internacional .

Una consecuencia de la corrupción es la creciente influencia de la élite empresarial de Nepal, con conexiones políticas, que modifica leyes y regulaciones para su propio beneficio. En el proceso, obtienen exenciones fiscales, inflan los presupuestos y crean monopolios que obstaculizan la competencia.