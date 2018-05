‘‘Merecíamos cerrar

Si bien Matías Alasia fue el gran protagonista en los penales y resultó decisivo para la clasificación de Cipolletti a 16vos de final de la Copa Argentina, durante los 90 minutos que terminaron 0-0 la figura resultó Damián Jara.

Incluso, durante la transmisión de la TV, se hizo un compilado de los quites del defensor. ‘‘Me lo comentaron un grupo de amigos y mi señora. En la cancha no te das cuenta. También resumieron mi carrera futbolística y uno se pone contento porque quiere decir que viene trabajando para que las cosas salgan como salieron ayer. Es un orgullo para mi’’, expresó Jara a ‘‘Río Negro’’.

Damián siempre fue un obrero del fútbol. A pesar de que no tuvo mucha continuidad en la última temporada, se mostró como uno de los puntos más altos. Claro que caminó por la cornisa por su estilo de juego.

‘‘Cuando vas a cabecear contra los equipos de primera, los contragolpes son más peligrosos y en una de las últimas agarré de la camiseta a un rival sin pensar que tenía amarilla. En el momento ni lo pensé’’, confesó.

El Capataz pasó otra vez desde los doce pasos. ‘‘Hay pocos arqueros en Argentina que atajen penales como Matías Alasia. Tenemos un gran arquero’’, dijo sobre su compañero.

De cara al futuro, el jugador comentó que quiere seguir. ‘‘Es un club lindo por la gente y la gestión. Acá siempre los sueldos están al día. Cipolletti merece dar el salto por las condiciones que tiene. La victoria de ayer es un golpe anímico también para la dirigencia’’.

En este sentido, será clave el próximo mes. ‘‘En 20 o 25 días va a comenzar a armarse el plantel. Todavía no hay técnico definido. Mi intención es seguir, pero siempre hay que escuchar si hay otras propuestas. El año pasado tuve ofertas de Ferro de Pico y Villa Mitre. Estuve a punto de irme, pero no me arrepiento de haberme quedado’’, subrayó.

Finalmente, ‘‘Jarita’’ mencionó la importancia del entorno en esta victoria. ‘‘Quiero agradecer a mi familia que siempre estuvo apoyando y a la gente que nos acompañó en Cutral Co y después hizo una caravana cuando volvimos. Merecíamos cerrar el semestre así’’.