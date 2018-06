Germán Alecha, DT de Cipolletti: “estuvimos a la altura del club”

Le dieron un fierro caliente en uno de los peores momentos de la temporada y no le tembló el pulso. Casi sin experiencia como entrenador, se hizo cargo del primer equipo y en menos de cuatro meses cumplió con todos los objetivos que se propuso. Germán Alecha coronó el domingo un gran semestre al conseguir el campeonato del torneo Apertura de la Liga Confluencia.

En poco tiempo salvó al Albinegro del descenso, lo clasificó a la siguiente fase de la Copa Argentina y logró el 28° título de Liga con el club. Sin dudas, el paso de Alecha por el banco de Cipo dejó un saldo más que positivo.

Tras la coronación y luego de los festejos, el DT se tomó un tiempo para dialogar con “Río Negro” sobre su presente y futuro.

P- ¿Qué sensaciones te dejó haber obtenido el campeonato con los jóvenes del club?

R- La verdad que es una alegría enorme, porque pudo ser con muchos chicos del club que quieren proyectarse al Federal A y estuvieron a la altura de lo que exige el club y ojalá que sea el comienzo de algo bueno.

P- Apostaste por ellos, le diste la cinta a Del Prete y no te defraudaron...

R- Son todos jugadores del club, el sub capitán era (Juan) Strak y quedó de esa forma. Eso le sirvió a los que están más abajo para proyectarse en ellos. Obvio que conocen el club y a sus compañeros y son respetados por los chicos de inferiores. Fue un poco eso, que traten de ser ejemplo. El mensaje estuvo bueno y su compromiso fue importante para ser campeones.

P- ¿En que lugar de tu carrera ponés estos tres meses en los que estuviste a cargo del fútbol de Cipo?

R- Obvio que son importantes los logros de este semestre, los ubico con los mejores recuerdos que tengo como jugador. Primero porque recién arranco como DT y siempre está la incertidumbre si tenés una visión buena o mala. Eso, en realidad, lo definen los resultados. Por ese lado estoy muy conforme y contento por los objetivos logrados. Por suerte se dieron los resultados y cumplimos los objetivos que teníamos a corto plazo.

P- Cuando te tocó asumir, ¿esperabas lograr todo lo que conseguiste?

R- En realidad no pienso en eso. Siempre me trataron de la misma forma en el club, siempre con respeto. A medida que fuimos consiguiendo los resultados te escuchan, te miran con más respeto pero en realidad trato de ser con los jugadores de la misma forma y eso me ayudó a conseguir todos estos resultados.

P- ¿Ves tu futuro ligado a la dirección técnica?

R- Ahora estoy terminando el curso de técnico, me falta la última materia y ahora tengo que ir a Buenos Aires a rendir. Así que estoy esperando eso, este año seguro que termine el curso.

P- ¿Es un sueño llegar a ser el DT de Cipo en algún Federal A?

R- Desde que empecé a trabajar de entrenador, tanto en las inferiores como ayudante, siempre lo imaginé. Obvio que todas estas experiencias sirven y esta bueno terminarse de preparar. No sé si mucho más, pero siempre la experiencia es buena. Lo más importante es mantener la mentalidad del jugador.

P- ¿Hay alguna posibilidad de que asumas como técnico en el próximo torneo?

R- La verdad que hablé con los dirigentes antes de que se reestructure el torneo y la idea es que yo sea el ayudante de campo del próximo técnico y a su vez siga como entrenador de la local, como un nexo. Así que bueno, seguramente esa sea mi función y claro que me gusta porque estoy en los dos lugares y ya es una competencia fuerte y lo tomo como un desafío.

P- Después del partidos todos los jugadores te respaldaron y hablaron muy bien de vos. ¿Qué sensación te genera eso?

R- Eso es fundamental, que los jugadores sientan el compromiso con el entrenador o la idea. Si no lográs eso difícilmente se puedan conseguir objetivos. Pero conozco a todos los chicos, tenemos una relación de varios años y obvio que el compromiso que tuvieron fue importante para ganar esto y eso se agradece de corazón.

P- ¿Qué opinión te merece la revalorización que se le dio a la Confluencia en éste último torneo?

R- Primero creo que la forma de definir el torneo invita a que la gente vaya, porque son partidos definitorios. La verdad que fue sorprendente en las dos canchas y el marco hizo que sea una gran final. Por suerte todo se dio de manera muy respetuoso y da gusto que haya tanta gente en las canchas y fue muy importante para la Liga.