La bronca del Vasco Arruabarrena tras la derrota de Boca: «Sensaciones de frustración»

Boca sufrió una dura derrota ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize cayó por 1-0 en La Bombonera y buscará dar vuelta la serie de visitante.

Tras la caída ante su gente que significó el fin del invicto de 17 partidos, el Vasco Arruabarrena analizó el nivel de su equipo: «Nos vamos con sensaciones de frustración, creo que en el primer tiempo estuvimos muy acelerados y nos costó encontrarle la vuelta. En el segundo tiempo empezamos con un poquito más de tranquilidad, y la expulsión nos llevó a tener más protagonismo cerca del área de ellos«.

Aunque fue autocrítico y puso la mira en el partido de vuelta: «No fue nuestro mejor partido, y ahora tendremos que ir a Brasil a tratar de buscar la clasificación. Restan noventa minutos, somos Boca y sabemos que vamos a ir a buscarlo«.

Luego, habló sobre Leandro Paredes, aunque le restó importancia a su ausencia en la ida por lesión: «Sabemos todos lo que significa para nosotros, como Tomi (Aranda), nos dan la pausa que necesitamos. La categoría de Leandro no la vamos a discutir, pero tenemos jugadores que han demostrado que podemos jugar mejor. No nos podemos basar en un solo jugador«.

El Xeneize buscará de visitante la clasificación a la final de la Sudamericana.

Y tampoco dio detalles sobre su presencia o no en la vuelta: «Vamos a ver su evolución en los próximos días«, sentenció. Además, al ser consultado sobre la titularidad de Enner Valencia y la suplencia de Merentiel explicó: «Buscamos tener un poco más de presencia en el área, además del juego aéreo».

Boca ya pasó la página y se enfoca en la 13° fecha del Clausura, donde recibirá el próximo viernes a Talleres en La Bombonera. «Trataré de poner lo mejor. Tal vez en la zona media estamos con lo justo, pero vamos a tratar de poner lo mejor«, adelantó.

Luego de este compromiso, ya pondrá el foco en la vuelta de las semifinales, donde todavía no se confirmó el estadio. El propio Arruabarrena también opinó de esta situación: «Tantas vueltas que han dado, ya no sé dónde vamos a jugar. Jugaríamos el martes, pero jugaríamos en Brasil, Paraguay, Barranquilla o donde sea».