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Con Valencia y sin Paredes, Boca juega ante Vasco da Gama por las semis de la Copa Sudamericana

El Vasco sorprendió con el ingreso del ecuatoriano en lugar de Miguel Merentiel.

Redacción

Por Redacción

Enner le ganó la pulseada a Merentiel y es el punta de Boca. (Clarín Fotografía)

Enner le ganó la pulseada a Merentiel y es el punta de Boca. (Clarín Fotografía)

Sin la presencia de su capitán y figura, Leandro Paredes, y con Enner Valencia de entrada, Boca juega ante Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

Bajo la atenta mirada del árbitro chileno Piero Maza, el Xeneize del Vasco Arruabarrena buscará hacer una diferenica en los primeros 90 minutos de una serie que se definirá en Río de Janeiro. Todavía no está confirmado, pero seguramente será en el Maracaná.

Las formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Enner Valencia, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena

Vasco Da Gama: Leo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Alan Lescano, Thiago Mendes, Andrés Gómez; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel

Árbitro Piero Maza (Chile)

Estadio La Bombonera


Temas

Boca

Copa Sudamericana

Vasco da Gama

Sin la presencia de su capitán y figura, Leandro Paredes, y con Enner Valencia de entrada, Boca juega ante Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

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