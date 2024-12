Alex Albon llenó de elogios a Franco Colapinto y aseguró que “lo veremos de regreso en la Fórmula 1”

Franco Colapinto todavía no pierde las esperanzas de estar en la Fórmula 1 y mientras Williams negocia con Alpine, el excompañero del argentino, Alexander Albon opinó sobre el desempeño del joven pilarense. Además, reconoció que «subestimé lo rápido que iba a ser cuando llegó«.

El tailandés defendió el rendimiento del oriundo de Pilar y remarcó durante una entrevista con Motorsports que «es un piloto fantástico. Subestimé lo rápido que iba a ser cuando llegó. Siento que ha demostrado su valía y creo que lo veremos de regreso en algún momento en la categoría”,

En ese sentido, quien será el compañero de Carlos Sainz en la próxima temporada, reflexionó sobre la campaña de la escudería británica desde la llegada del argentino: “En términos de tiempo, creo que fue perfecto que llegara cuando el auto estaba en su momento más competitivo y posiblemente más fácil de conducir que ahora, en pistas que también eran bastante agradables para manejar”.

Colapinto llegó a la Fórmula 1 y sorprendió con cinco puntos en cuatro carreras, luego de obtener el octavo puesto en Azerbaiyán y el décimo en Austin. “Para ser justos, hizo un muy buen trabajo en Bakú (8°) y Singapur (finalizó 11°), y no eran pistas fáciles para conducir. Y luego es, simplemente, la F1; creo que hemos retrocedido. Aún podías pasar a la Q2 con una vuelta promedio, mientras que más adelante tenías que hacer una gran vuelta para entrar a la Q2, y todo este tipo de cosas distorsiona ligeramente los resultados”, planteó el asiático.

Además, opinó sobre las dificultades que atravesaron en el cierre de la temporada: «Ambos tuvimos un grupo complicado de carreras. No lo culparía demasiado, especialmente en Brasil, bajo lluvia, que es una de las condiciones más desafiantes para un piloto novato”

Por último, el nacido en Reino Unido fue contundente: “Espero que no se le juzgue por las últimas carreras. No lo merece. El auto se volvió complicado de manejar hacia el cierre de la campaña. Yo tampoco tuve un final fantástico (abandonó en tres de las siete pruebas final), y eso no siempre depende del piloto. Creo que el equipo reconoce lo bueno que es Franco”.

Franco Colapinto será piloto de reserva de Williams

Mientras tanto, el argentino será tester de Williams y tendrá un rol importante en el desarrollo del monoplaza para el 2026. Durante una entrevista con Urbana Play, realizó un análisis sobre sus experiencias y remarcó que será el «mejor piloto de reserva que va a haber».

«El balance es muy positivo. De la parte de adentro y mirando las nueve carreras en general, no solo cómo terminó, porque no fue bueno. Empecé muy bien, sumando puntos, entrando en Q3, después en Brasil y México empezaron a tener mejoras los otros equipos y nosotros caímos. Tuve que arriesgar más para llegar a ese nivel y sufrí accidentes que costaron porque tuve que correr con partes viejas del auto. Estoy feliz por la experiencia, di lo mejor con poca experiencia, me subieron un poco crudo, pero hice mucho más de lo que el equipo esperaba», concluyó el argentino.