Argentina perdió con Alemania, se despidió de los Juegos Olímpicos y marcó el final de una era

La Selección Argentina de vóleibol dependía de un milagro para seguir en los Juegos Olímpicos París 2024, pero poco pudo hacer ante el poderío de Alemania, que ganó por un claro 3-0 y marcó el adiós del equipo dirigido por Marcelo Méndez. Con esta caída se cierra un ciclo brillante, que incluye el bronce de Tokio 2020 y marca la despedida de Facundo Conte y Luciano De Cecco.

El conjunto europeo se impuso con parciales de 25-13, 25-21 y 25-21, y ahí se terminaron las ilusiones de Argentina, que necesitaba ganar por 3-0 para aspirar a ser uno de los mejores terceros, y dependía de otros resultados.

Esta derrota marcó la eliminación de la Selección con el cierre de una etapa, ya que habrá una lógica renovación en el equipo. Conte (34 años) y De Cecco (36), que estuvieron presentes en cuatro citas olímpicas, dejarán el equipo y habrá que ver si continúa el cuerpo técnico liderado por Méndez o también hay cambios.

Conte: “El llanto no es de tristeza, sino de orgullo”

“El llanto no es de tristeza, sino de orgullo. Me pone feliz que mi último partido de vóley, no lo sé, sea con la celeste y blanca. No podría soñarlo mejor”, afirmó Facundo Conte después de la caída ante Alemania.

«Me voy vacío», afirmó Facu Conte, emblema de la Selección. (AFP)

“Estoy muy feliz, orgulloso, pasaron no se la cuenta…Como 20 años de vóley. Tremendo. Es el desahogo de todo eso. Me voy vacío, estoy muy orgulloso. Desde el himno estaba emocionado. Ya está, lo di todo”, cerró el 7.

De Cecco: “Fue un viaje increíble”

«Durísimo. Fue un buen viaje. Lástima que no pudimos jugar, disfrutar, aprovechar los momentos que tuvimos. Jugamos muy bien con Japón, relativamente mal con Estados Unidos y hoy nos costó. No pudimos sacar nuestra mejor versión. Se termina un ciclo y se dan un montón de situaciones que uno no quiere que lleguen a pasar y pasaron todas juntas«, largó el capitán Luciano De Cecco.

El capitán dejó todo hasta el último punto. (AFP)

El armador de 36 años agregó que “fue un viaje increíble. Todo lo que comienza, termina. Se termina este ciclo, ciclo importante para la Selección, en el cual potenciamos el nivel de vóley en un país chico a nivel vóley y lo metimos entre los 10 mejores del mundo, con medalla incluida«.