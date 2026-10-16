Boca recibe a Talleres en La Bombonera en busca de puntos clave en el Clausura: hora, formaciones y TV

Lautaro Blanco, uno de los titulares que no descansa en el Xeneize (Foto: Archivo/Clarín Fotografía)

Boca recibe a Talleres de Córdoba este viernes desde las 21:30 en La Bombonera por fecha 13° de la Zona A del torneo Clausura. Con objetivos cruzados pero urgencias compartidas, el Xeneize necesita reponerse tras el traspié internacional en la Sudamericana, mientras que la T desembarca en La Ribera con la firme convicción de sumar tres puntos de oro que renueven sus aspiraciones en el tramo final del campeonato.

El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina y se podrá ver en vivo a través de la transmisión televisiva de TNT Sports.

Boca atraviesa semanas de máxima exigencia en el calendario. Tras la dura caída sufrida ante Vasco da Gama, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena apunta todos sus cañones al plano doméstico para consolidarse en los puestos de vanguardia y trepar a la cima de la tabla anual.

Ante la lesión de Leandro Paredes, la principal novedad radica en la vuelta de Rodrigo Battaglia, mediocampista que sumará sus primeros minutos en el año tras haberse operado de una lesión en el tendón de Aquiles.

El Xeneize acumula una racha positiva en La Bombonera en el ámbito local, transformando su templo en un bastión donde no cede puntos con facilidad.

Por su parte, Talleres llega inmerso en una irregularidad que necesita cortar cuanto antes. Aunque ha mostrado destellos de gran fútbol en pasajes del certamen, la falta de efectividad en las áreas le ha costado puntos vitales en sus actuaciones más recientes.

La T viene último en la Zona A tras acumular dos derrotas consecutivas ante Instituto y Belgrano, en el clásico cordobés, y empatar 0-0 ante Independiente en su última presentación. Por eso, necesita sumar sí o sí para soñar con meterse en los playoffs.

Para ello, los cordobeses apostarán y mantendrán a su tridente peligroso comandado por Rick, Agustín Álvarez Martínez y el picante Valentín Depietri.

Las probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Ángel Romero, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.

Hora: 21:30

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: La Bombonera

TV: TNT Sports Premium