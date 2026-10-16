Nacho Fernández se quebró al recordar a Maradona: «Me acompaña todos los partidos»

Nacho Fernández fue la gran figura del triunfo agónico 2-1 de Gimnasia ante Huracán con un gol y una asistencia y se quebró cuando al finalizar el partido le consultaron por la imagen de Maradona que lleva en la cinta de capitán.

«Está el Diego, siempre me emociono cuando hablo de Maradona. Me acompaña todos los partidos», contó el mediocampista con la voz entrecortada y un intento en vano por contener las lágrimas.

🗣️ “ME EMOCIONO CUANDO VEO AL DIEGO EN LA CINTA” Entre lágrimas, Nacho Fernández habló tras el agónico triunfo de Gimnasia ante Huracán y contó lo que significa para él llevar la cinta de capitán con la imagen de Maradona. #LPFxTNTSports https://t.co/oPZwDYN48O October 16, 2026

El emblema del Lobo le había dado un beso a la cinta previo a brindar la entrevista, instantes después del cabezazo sobre la hora de Germán Conti para darle los tres puntos al equipo de Ariel Pereyra.

«Hoy acompañó a todo el equipo y conseguimos una victoria fundamental. Desde el cielo estará contento», aseguró Nacho.

Fue un buen triunfo de Gimnasia, que lo empezó ganando con un gol de cabeza del propio Nacho, tras un centro de Silva Torrejón, después de una acción en la que Huracán reclamó una presunta falta.

El Globo alcanzó la igualdad de manera parcial con un penal anotado por el ecuatoriano Jordy Caicedo a los 38 del segundo tiempo, y cuando ya iban seis minutos de descuento, Germán Conti le dio la victoria al Lobo con un cabezazo cruzado.

El triunfo deja al equipo dirigido por Ariel Pata Pereyra igualado en la primera posición del grupo B junto a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, todos con 22 puntos, mientras que Huracán ahora se ubica sexto, con 19 unidades.

En la próxima fecha, Gimansia será local frente a Sarmiento el viernes 23, mientras que los dirigidos por Diego Martínez visitarán a Rosario Central el sábado 24.