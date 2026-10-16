Ramón Díaz rompió el silencio sobre su posible llegada a River: “Nadie se comunicó con nosotros”

Ramón Díaz con su hijo Emiliano, en su última experiencia como entrenador en Internacional de Porto Alegre. (Archivo)

Ramón Díaz eligió romper el silencio en medio de los rumores que lo ubican en el banco de suplentes de River como sucesor de Leonardo Ponzio: aseguró que no recibió ningún llamado del club, pero se encuentra con el teléfono abierto y a la espera de que se concrete su gran anhelo.

El Pelado aseguró que ni él ni su entorno recibieron contactos del Millonario

«Con nosotros no habló nadie. Ni conmigo ni con Emiliano. Nadie de River se comunicó», sostuvo el Pelado en diálogo con ‘Y ya lo ve, y ya lo ve’ por Love Streaming.

Más allá de haber negado conversaciones con la dirigencia del Millonario, Ramón no ocultó su deseo de retornar al club en el que es ídolo. «Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando a River. Cuando se dé. Yo a River quiero que le vaya bien», contó.

🗣️RAMÓN DÍAZ s/los rumores que será el PRÓXIMO DT DE RIVER PLATE, en LOVE/ST: "NADIE SE COMUNICÓ CON NOSOTROS, ni con EMILIANO, NADIE HABLÓ. NOSOTROS QUEREMOS QUE A RIVER LE VAYA BIEN. Desechamos una GRAN OPORTUNIDAD en CORINTHIANS, esperando UNA OPORTUNIDAD EN RIVER, cuando se de, y a RIVER QUIERO que SIEMPRE LE VAYA BIEN". https://t.co/XK8prLT1YC — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) October 16, 2026

De esta manera, el entrenador riojano le puso paños fríos a su llegada a River Plate. El Pelado rechazó un ofrecimiento de Corinthians con vistas a tener un nuevo ciclo como entrenador del Millonario, pero este viernes reveló que todavía no se comunicaron con él.

«Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé. A River siempre quiero que le vaya bien«, le confesó el vanagloriado DT al periodista Hernán Castillo, en el programa Y ya lo ve, y ya lo ve, por Love ST.