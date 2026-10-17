Boca se hizo fuerte ante Talleres, lo dio vuelta y quedó como líder de la tabla Anual

Boca le ganó 2 a 1 a Talleres de Córdoba en La Bombonera y quedó como líder de la tabla anual, superando a Independiente Rivadavia de Mendoza. En un partido disputado por la fecha 13 del torneo Clausura, los goles los hicieron Matías Galarza, para Talleres; y Miguel Merentiel y Leonel Flores para el Xeneize.

Con este resultado, Boca alcanzó los 54 puntos en la tabla anual y superó a la Lepra mendocina que tiene 52, al menos hasta que juegue contra Tigre este sábado.

Los goles del triunfo de Boca ante Talleres en la Bombonera

Si Boca lo buscó era por algo… ¡TREMENDO GOLAZO DE MATÍAS GALARZA PARA ABRIR EL PARTIDO EN LA BOMBONERA! https://t.co/dUUrQP3nUg October 17, 2026

El partido comenzó cuesta abajo para Boca ya que a los 11 minutos, tras una distracción en la defensa, Galarza quedó con el arco de frente y probó de media distancia, marcando un golazo para la T.

El conjunto de Omar De Felippe, que marcha último en la Zona A con 9 unidades, daba la sorpresa en la Bombonera. Sin embargo, minutos más tarde el equipo de Rodolfo Arruabarrena reaccionaría.

¡LA BESTIA Y UN GOL DE GOLEADOR! Blanco recuperó cerca del área y habilitó a Merentiel que la puso contra un palo y anotó el primero de la noche para Boca. https://t.co/T0urzl1CoW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

A los 18 de la primera mitad, Lautaro Blanco recuperó una buena pelota en tres cuartos, habilitó a Miguel Merentiel y el uruguayo metió el 1 a 1 parcial.

El resto del primer tiempo, Boca asomó dos veces con remates de Ángel Romero y Flores, pero sin generarle tanto peligro al rival.

¡¡¡BOCA LO GANÓ CON UNA GENIALIDAD DEL PIBE FLORES!!! ¡2-1 PARA QUE BOCA SEA PUNTERO EN LA ANUAL! https://t.co/rBapbYb8lF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Ni bien comenzó la segunda mitad, a los 4, Leonel Flores realizó una muy buena jugada por izquierda, se sacó dos jugadores de encima y remató de derecha, colocando la pelota al palo izquierdo de Unsain.

Con el 2 a 1 a favor, Boca dominó el trámite y Talleres no pudo incomodar al conjunto de Arruabarrena que terminó quedándose con un valioso triunfo.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Boca enfrentará a Independiente en Avellaneda el domingo 25 desde las 17.

En la previa al clásico, deberá jugar la semifinal de vuelta contra Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana, el martes 20 a las 21:30. El Xeneize debe revertir la serie que por ahora va 1 a 0 abajo.