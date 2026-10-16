Conmebol confirmó el árbitro de la vuelta entre Vasco da Gama y Boca por las semifinales de la Sudamericana

Los primeros minutos fueron para Vasco da Gama. En La Bombonera, el pasado martes, el equipo de Río de Janeiro venció por 1 a 0 a Boca con el tanto de Adson y quedó mejor parado para la definición de la serie, en el que uno de los dos equipos se meterá en la final de la Copa Sudamericana.

El compromiso de ida estuvo marcado por algunas cuestiones arbitrales, sobre todo por la expulsión del colombiano Andrés Gómez por una doble amonestación inmediata: primero, evitó que Santiago Ascacibar ejecute un tiro libre de manera rápida, para luego empujar al colegiado Piero Maza y ver así la segunda amarilla a los 5 segundos de la primera.

Este viernes, a cuatro días del partido que se disputará en el Maracaná, y que dejará clasificado a la final de la Sudamericana al primero de los dos equipos, la Conmebol confirmó a los encargados de impartir justicia en Vasco da Gama – Boca, así como también en la otra semi, que tiene a Montevideo City Torque y Atlético Mineiro como protagonistas.

En concreto, el árbitro para Vasco – Boca será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el designado para el otro encuentro de semis será el chileno Cristian Garay.

Para los duelos de Copa Libertadores, estarán los dos árbitros uruguayos: Esteban Ostojich dirigirá Palmeiras – Fluminense y Gustavo Tejera hará lo propio en Flamengo – Estudiantes.