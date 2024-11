Boca sueña con la vuelta de Paredes: qué cambió y por qué podría darse en enero

Leandro Paredes es la gran obsesión de Boca. El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina ya anticipó que su idea es volver a Boca. Con sólo 30 años resultaría llamativo que pueda regresar con cierta cercanía temporal, pero en Brandsen 805 saben que no es ninguna locura.

El volante, se sabe, perdió cierto terreno en Roma con el arribo del croata Ivan Juric, el nuevo técnico que reemplazó a Daniele De Rossi. Hoy el hijo pródigo de Boca necesita empezar de cero y pelear el puesto, por lo que no vería con malos ojos un eventual regreso.

Luego de más de una década en el fútbol europeo, Paredes siempre dijo que quiere volver a Boca en plenitud física y mental, para competir en serio. Con una fuerte relación con el presidente Juan Román Riquelme, con quien compartió el plantel xeneize durante sus primeros años, su repatriación parece estar cada día más cerca.

Tanto Román como los restantes integrantes del Consejo de Fútbol y hasta el técnico Fernando Gago ya le hicieron saber a Paredes que las puertas de Boca están abiertas. Sólo resta saber que el volante pueda decidir cerrar su etapa en Europa.

Paredes apenas jugó uno de los once partidos como titular que protagonizó Roma con el nuevo entrenador. Además, estuvo en otros cuatro con ingreso desde el banco de los suplentes. Su figura perdió espacio.

Su contrato tiene vigencia hasta junio de 2025, pero en Boca hasta piensan en que podrían precipitar su salida del conjunto capitalino para que pueda llegar en enero.

De todas maneras, en caso de no concretarse el sueño prematuro, las negociaciones están abiertas para sumarlo a mitad de año, para jugar nada menos que el Mundial de Clubes.

El mes pasado, tras dos partidos con la Selección Argentina, Paredes fue consultado por ese tema en el aeropuerto antes de emprender el regreso a Europa.

La respuesta del volante campeón del mundo generó sorpresa: “Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes; la competición es espectacular, pero mucho no puedo decir. Tengo que vivir mi carrera día a día”.

Después aprovechó para aclarar que no fue contactado por Gago: “No hablé con Fer, no. Me parece espectacular su designación como DT. Tiene un estilo de juego que a mí me encanta. Obvio que me gusta, es un entrenador que ha demostrado que puede estar a la altura, así que ojalá que le vaya de la mejor manera porque le tengo un gran cariño”.