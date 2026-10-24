Mas de 1000 hinchas de Cipolletti partieron rumbo a Córdoba para la final del Federal A

Los hinchas de Cipolletti ya partieron hacia Córdoba para la gran final por el ascenso ante San Martín de Formosa. Desde las 12, alrededor de 1000 hinchas se convocaron en Pacheco y Rivadavia para la salida de 30 colectivos, entre los contratados por la dirigencia y los autogestionados por los hinchas.

El viaje, que estaba programado para las 15:00, se adelantó porque «la ruta se encuentra intransitable porque lo que se demora más de lo habitual», afirmaron desde el club.

El día frio y nublado no impidió la alegría de los fanáticos, que le pusieron color y comenzaron a cantar a la espera de subir al micro designado. Así lo describieron los presentes. «Muy ansiosa, es una experiencia increíble, es un hecho histórico», dijo Bianca, una de las hinchas.

«Es un conjunto de emociones el viaje hasta Córdoba. Es algo muy esperado, estamos agradecidos con el plantel por haber llegado hasta acá. Hay que disfrutar este momento con familiares y amigos. Va a ser un partido muy intenso», sentenció Franco, otro de los fanáticos.

Además, hubo hinchas internacionales que también se sumaron a la caravana. Uno de ellos es Alejandro, que es colombiano pero es un albinegro más: «Yo llegue acá hace 10 años y comencé a ir a la cancha con mi suegro y me fui enamorando del club cada vez más».

Los hinchas llegarán en la mañana del domingo, unas horas previas al encuentro. Tras finalizar la final, regresarán inmediatamente a la ciudad. Se espera la presencia de 4000 fanáticos, que apoyarán al Albinegro en el duelo decisivo por el ascenso.

Dónde ver Cipolletti vs. San Martín de Formosa en vivo por TV e internet

Los hinchas de Cipolletti que no viajen a Córdoba podrán seguir la final a través de la televisión o de la plataforma online de la AFA. La transmisión estará disponible este domingo, desde el comienzo del partido.

Por televisión: Fox Sports.

Fox Sports. Por internet: LPF Play.

LPF Play. Horario: 15.

15. Estadio: Juan Pablo Francia, San Francisco, Córdoba.

Para el Albinegro, será la posibilidad de dar el salto de categoría ante un rival que llega después de superar las instancias decisivas del Federal A.