Diego Jara, el héroe de Círculo Italiano que lleva el gol en el alma

Consagrarse campeón no es cosa de todos los días. Mucho menos para un futbolista amateur. Pero no es el caso de Diego Jara, oriundo de Regina, quien tuvo la posibilidad de obtener un título en cada club que jugó y convertir en partidos claves.

Sucedió en la final del Clausura 2011, cuando puso el 3-1 parcial en la victoria de Atlético Regina ante Argentinos del Norte; en el Clausura 2016 con Chichinales, donde marcó el único gol del partido ante Alto Valle; y en el Clausura 2023 con Círculo Italiano, donde se vistió de héroe, puso el 3-3 ante Cipo para darle el pase a los penales, donde fue más efectivo y salió campeón. Con el Grana, también se consagró en el Apertura 2015.

Jara viene de una familia trabajadora. Amante del fútbol y con un talento natural para hacer goles, el delantero empezó su historia de amor en la sexta del Albo reginense, comandada por Hugo San Martín.

Con tan solo 16 años tuvo la oportunidad de ir a Buenos Aires para jugar en Banfield. Allí se formó y jugó durante tres años. Luego quedó en Racing y All Boys, pero la imposibilidad para solventar gastos lo obligaron a pegar la vuelta, en 2010.

“Después de Banfield estuve medio año sin jugar hasta que Hugo (San Martín) me vino a buscar para sumarme a Atlético Regina”, contó.

Luego de 29 años, el Atlético salió campeón con Jara como uno de los autores del 5-3 ante Argentinos del Norte y el delantero se volvió a alejar de las canchas.

El futbolista amateur no tiene dedicación exclusiva. La exigencia del trabajo muchas veces es un impedimento para que los jugadores puedan continuar con sus entrenamientos. “Entre cada campeonato me alejé. La mayoría de las veces por el trabajo”, aseguró y agregó que, en el último torneo, Collino, colaborador del Granate, lo fue a buscar cuando llegó del campo para que pueda jugar la revancha contra Catriel, de visitante.

La familia, que acompaña siempre, es un pilar fundamental. Sin embargo, Jara reconoció que San Martín, con quién campeonó con los dos clubes de Regina, es quien lo motivó y “fue a buscar” para que volviera a jugar al fútbol cada vez que se alejó.

“Si no fuera por Hugo no hubiese jugado más. Siempre me llamó, incentivó y bancó. En todos los clubes que estuvo, me dio la oportunidad de poder estar y sumar al equipo”, subrayó.

El fútbol trasciende al deporte cuando se transforma en el famoso “cable a tierra”. A pesar de que Jara se alejó en reiteradas veces, siempre que volvió a un campo de juego, supo destacarse y marcar goles importantes.

Su paso por el Taladro le sirvió para mantener una formación futbolística rigurosa y profesional. Pero su cuota de talento y olfato goleador fueron fundamentales para que se convirtiera en uno de los futbolistas del torneo local que tuvo la oportunidad de salir campeón en cada uno de los clubes con los que jugó. Hoy, además, puede decir que compartió plantel con un campeón del mundo, Nicolás Tagliafico.

“Salir campeón es algo muy lindo. Y tuve la oportunidad de marcar un gol en Regina, con Chichi y ahora con Círculo. Todos los goles son importantes, pero creo que estos dos que hice en la final contra Cipolletti fueron épicos. Nunca había convertido sobre la hora”, contó en referencia al tercer gol que significó el empate a falta de un minuto para que termine el tiempo reglamentario.

Diego Jara es un nombre que ya forma parte de las páginas doradas del fútbol regional. Y es que, además de los títulos, un jugador con su jerarquía y carácter para sacar chapa ante un resultado adverso es de gran valor para los clubes que sueñan con el título local que los habilite a soñar con un ascenso.