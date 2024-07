Djokovic venció a Musetti y repetirá la final de Wimbledon con Carlos Alcaraz

El serbio Novak Djokovic superó al italiano Lorenzo Musetti (25°) por 6-4, 7-6 (2) y 6-4 y repetirá la final de Wimbledon 2024 con el español Carlos Alcaraz, defensor del título. Musetti cayó derrotado contra un rival descansado (a raíz del abandono de Alex de Miñaur), en lo que fue su primera semifinal de un Grand Slam.

Tras ceder el primer set con el titubeo y la épica de salvar primero tres pelotas de parcial, el nacido en Carrara desplegó durante cuatro juegos su mejor tenis del torneo. Llegó a tener un 3-1 de ventaja cimentado en una actuación espectacular, aunque esto se diluyó en minutos y a la primera oportunidad de rotura de la que dispuso el de Belgrado.

En el desempate, Djokovic no mostró piedad. Rompió los dos primeros servicios de Musetti y le emplazó a una derrota que llegó sin consideraciones ni paliativos por la vía rápida. Antes de que anocheciera en Londres, el italiano estaba de camino a los vestuarios, con la sensación de que había hecho un buen partido, pero de que ante el serbio hace falta muchísimo más.

Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again 🇷🇸



The 7-time champion defeats Lorenzo Musetti 6-4, 7-6(2), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Gx6pwb39DH