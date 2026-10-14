El conmovedor adiós de Bruno Godoy al Roña Castro: “Era un crack, el Maradona del boxeo”

“Se nos fue el Negro, Locomotora, el Roña, como le decían. Fue un tipazo, un gran campeón, que tenía calle, tenía vereda, tenía esquina, tenía de todo. Siempre ayudando a la gente”. Así, de manera conmovedora, comenzó su relato Bruno La Bestia Godoy, el neuquino que enfrentó dos veces a Jorge Castro, el excampeón del mundo que murió esta madrugada.

Bruno y el Negro, como mencionó varias veces, se conocieron en 1991 y siempre fueron muy cercanos. Rivales arriba del ring, amigos abajo. “Era un atorrante lindo, un vago, pero fue un gran campeón, que dejó huellas y esa memorable victoria en Monterrey contra Jackson. Esa pelea es tremenda, fue el Rocky argentino”.

Castro-Godoy y Castro-Godoy II

Aunque en el recuerdo de los neuquinos y fanáticos zonales esté en el recuerdo la pelea del 2000 en el Ruca Che, Godoy contó la posta. “Peleamos dos veces. La primera fue en Tartagal (en 1991), yo estaba viviendo por allá y me tocó enfrentarlo. Estaba invicto. Me la metió al mentón y me caí. Me levanté, sonó la campana y cuando me senté, me agarró un nocaut tardío. Me habían prendido el samba cuando me paré!”, recordó entre risas. “De ahí nos fuimos a comer y le dije: ‘Gracias por haberme permitido pelear con vos’”.

La segunda fue en julio del 2000 en el Ruca y Bruno recordó los entretelones. “Yo había llevado a unos chicos a pelear a Caleta Olivia, su ciudad, nos encontramos y me preguntó si quería la revancha, así que ahí nomás la armamos. Vino TyC Sports, hubo mucha gente y me puso una mano perfecta en el hígado. Era un crack, el Negro era el Maradona del boxeo. En un segundo, podía cambiar la historia de una pelea”.

La noche y los últimos encuentros

En otro tramo de su relato. Godoy admitió que “el Negro hizo un montón de cosas que no tenés que hacer, pero así y todo llegó a campeón del mundo. Siempre le gustó la noche”. Y también recordó sus últimos encuentros: “El contacto era permanente, nos mandábamos mensajes seguido, las últimas veces nos encontramos en Bariloche y en Catriel. Siempre teníamos historias y anécdotas para contarnos”, contó.

Y cerró: “Más allá de las dificultades en la vida, cuando creció fue un iluminado. Que Dios lo tenga en la gloria, que Dios lo envíe a sus ángeles y lo proteja siempre. Me queda un gran recuerdo de un gran campeón”.