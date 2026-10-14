La historia de la Locomotora Castro: de su difícil infancia hasta la cima del boxeo

Este miércoles falleció Jorge Fernando «Locomotora» Castro a los 59 años luego de sufrir una descomposición en Morón. El ex campeón mundial nacido en Caleta Olivia forjó una historia de lucha dentro y fuera del ring.

El ex boxeador tuvo una difícil infancia. Creció junto a su madre y sus cinco hermanos, aunque también sufrió la violencia de su padre, a quien describió como «un alcohólico». A los 15 años, el boxeo le significó una salida con la cual comenzó a ganar dinero: «El boxeo me salvó la vida», resumió.

Su apodo «Roña» lo acompañó desde chico, por sus constantes peleas callejeras. Su debut profesional llegó el 14 de febrero de 1987 con un nocaut al chileno Patricio Caracci. Desde allí, su carrera fue en ascenso.

En un gran nivel, mantuvo un invicto de 37 peleas hasta su primera derrota en 1989. Ese mismo año logró reabrir el mítico Luna Park, luego de ocho años sin boxeo en un combate con Miguel “Puma” Arroyo, que proyectó su carrera internacional. Además, peleó en 72 ocasiones en sus primeros cinco años como profesional.

El argentino obtuvo el título de peso mediano en 1994 tras vencer a Reggie Johnson en Buenos Aires. Defendió su cinturón ante Alex Ramos, pero su punto más alto llegó en su histórico combate frente a John David Jackson en Monterrey.

En los primeros ochos rounds, Castro recibió golpes de todo tipo y hasta ese momento la victoria era clara para el norteamericano. Pero llegó el noveno asalto, donde todo cambió. Luego de conectar un gancho de izquierda al mentón de su rival, lo terminó derribando. Luego, el estadounidense cayó dos veces a la lona y el árbitro finalizó la pelea por nocaut técnico. El golpe fue bautizado como «La mano de Dios» y el combate fue premiado por Ring Magazine como la mejor pelea del año.

Luego de este hito tuvo otras dos defensas exitosas, incluida una revancha ante Johnson. Perdió el título en 1995 ante el japonés Shinji Takehara.

En 1998, consiguió el título fedelatín supermediano tras vencer a John David Jackson por decisión en un asalto de 10 rounds. Otro hito de su carrera fueron las dos peleas ante el legendario Roberto Durán: Ganó el primero en Mar del Plata y perdió la revancha en Panamá

Además, peleó dos veces por el campeonato mundial en la división crucero. En diciembre de 2000, perdió por nocaut ante Juan Carlos Gómez en Alemania, y en febrero de 2002 cayó ante el kazajo Vasiliy Jirov en Phoenix.

El 27 de enero de 2007 tuvo su último combate, en la revancha ante José Luis Herrera. Tras derrotar al colombiano, colgó los guantes y le dio fin a una carrera llena de logros. Su récord profesional fue 144 peleas, 130 victorias (90 por nocaut), 11 derrotas y 3 empates.

El grave choque y su ayuda a la comunidad

En junio de 2005, Castro sufrió un grave accidente en Puerto Madero al perder el control de su auto y e impactar contra un árbol. El choque le produjo un colapso pulmonar y múltiples fracturas costales. Permaneció 23 días en coma y al recuperar la conciencia declaró que no recordaba los momentos previos al suceso.

Luego de su retiro, el Roña siempre intentó ayudar a la comunidad. En marzo de 2020 compró un gimnasio y en 2021 lo abrió como un comedor donde llegó a asistir a 250 personas. También distribuyó 10 mil kilos de mercadería en el Impenetrable chaqueño. En su gimnasio daba clases de boxeo junto con dos profesores para unos 170 jóvenes y desarrollaba el programa Guantes por la Vida, con formación teórica y práctica de boxeo en cárceles