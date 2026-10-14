«Me duele el pecho»: el estremecedor relato de la hija de Jorge “Locomotora” Castro sobre el momento que se descompensó

El exboxeador Jorge “Locomotora” Castro murió a los 59 años tras descompensarse mientras se encontraba en el Bingo de Morón. Quimey, su hija, relató este miércoles que su papá sintió un fuerte dolor en el pecho y cómo fue todo el momento.

El deportista será recordado además de sus triunfos históricos por su incansable labor solidaria en merenderos y comedores comunitarios.

El relato de la hija de Jorge “Locomotora” Castro

“Quiero que todo el mundo sepa que estamos pasando esta pérdida con mucho dolor y pedimos de corazón que se respete el luto de la familia. El fallecimiento de mi papá fue de manera natural. Tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir. Fue una cuestión de 15 minutos. La Policía científica ya se encargó de demostrar que fue totalmente natural”, dijo la hija ante los medios.

Quimay comentó que no se llegó al hospital. «Estábamos bien y de repente me dijo ‘me voy al baño’. Están las pruebas, están las cámaras. Así que, por ese lado estamos totalmente tranquilos. Se fue al baño y a la hora de regresar me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Yo le dije: ‘Es porque fumas como un salvaje’. Porque fumaba ahí adentro, él fumaba sólo cuando iba a jugar. Y me dijo: ‘Sí, ahora me tomo una pastilla y se me pasa’», relató desde Ciudadela, según consignó Infobae.

«Mi mamá lo agarró de la cara y le dijo: ‘Jorge mirame’. La miro, le cerró los ojos y perdió la conciencia. Estuvieron haciéndole RCP 20 minutos. Tomaron todas las medidas necesarias, quiero aclarar que no hubo negligencia médica», resaltó.

“La ambulancia no demoró. Lo que le pasó a mi papá es que a él le empezó a doler el pecho y se fue caminando porque no quería subirse a la silla de ruedas. Se fue caminando hasta la oficina donde nos apartaron. Ahí se sentó, ahí pidió acostarse, ahí pidió que le saquen las zapatillas. Y a los cinco minutos empezaron a hacerle las maniobras«, amplió Quimey.

Quimay y el vínculo con su padre Jorge “Locomotora” Castro

Quimey, además habló del vínculo que tenía con su padre. «“No vivo con mi papá, pero venía muy seguido. Prácticamente todos los días. Nosotros hace varios años logramos llevar una relación de padre e hija, que capaz nos costó un poco más de chica porque mi papás no se separaron en buenos términos. Pero hoy en día ellos eran como mejores amigos. Compartíamos la salida al bingo, nos invitaba a cenar, íbamos a tomar un café. Hacíamos cosas que gracias a la vida, a Dios, se pudieron solucionar entre mis viejos. Por suerte nos llevamos todos el recuerdo de que teníamos una linda relación”, dijo.

Y agregó: “Mi papá era particular. Siempre digo que con él eran peleas entre risas. No había una pelea en serio. Es el ejemplo de luchar por lo que querés y para los que querés”, expresó.