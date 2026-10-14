La noche en que Roña Castro se vistió de «Rocky» y noqueó al estadounidense Jackson en México

Elegida por la prestigiosa revista «The Ring» como la mejor pelea del año, Jorge «Locomotora» Castro dejó aquel día una huella imborrable en la historia del boxeo argentino. A pesar de llamarse a silencio hoy, a sus jóvenes 59 años, la recordada «Mano de Dios» del Roña quedó grabada a fuego de por vida.

Jorge Fernando Castro protagonizó el 10 de diciembre de 1994 una de las peleas más memorables del pugilismo nacional. En Monterrey, México, el nacido en Morón enfrentó al estadounidense John David Jackson en un combate que terminó convirtiéndose en una referencia mundial de este deporte.

Para el noveno asalto del combate, la pelea estaba totalmente perdida. El argentino estaba en clara desventaja y había recibido múltiples golpes, muchos de ellos causando severos daños en su rostro. En cada tiempo muerto, la esquina prácticamente no hablaba de boxeo, sino que intentaba contener el sangrado en los ojos del púgil bonaerense.

Sin embargo, cuando parecía que la pelea se le escapaba, encontró una oportunidad para cambiar la historia: Luego de un «clinch», Roña se sacó de encima a su oponente con un potente gancho de izquierda que lo envió a la lona y le permitió quedarse con una victoria extraordinaria, para de esa forma revalidar el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La remontada fue tan impactante que la revista especializada «The Ring» eligió el enfrentamiento como la mejor pelea de 1994.

Además, el especializado sitio distinguió ese noveno asalto también como el mejor round del año, un reconocimiento que dimensionó la magnitud de aquella batalla y que llevó al peleador argentino a la cúspide mundial.

La victoria frente a Jackson, meses después de su consagración en Tucumán por decisión dividida ante Reggie Johnson, terminó de consolidar su lugar entre los grandes nombres del boxeo argentino. Aquel combate demostró que las peleas terminan con el campanazo final. Todo un símbolo de entrega y corazón, aún cuando todo parece perdido.