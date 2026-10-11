Franco Colapinto larga 15° en el GP de Singapur: comenzó la carrera liderada por Verstappen

Franco Colapinto se enfrenta a uno de los retos físicos y mentales más duros del calendario de la Fórmula 1 en el intrincado circuito callejero de Marina Bay. El piloto argentino largará desde la 15° posición con su Alpine, con el claro objetivo de avanzar desde el fondo de la grilla y sumar puntos vitales para su equipo.

En la punta, la historia será otra: Max Verstappen impuso condiciones y dictará el ritmo al salir desde la pole position con su Red Bull. Los fanáticos podrán vivir toda la adrenalina de la máxima categoría del automovilismo a través de la transmisión en vivo por las pantallas de Fox Sports y la plataforma Disney+.

Resumen de la carrera: lo que tenés que saber

El desafío: Franco Colapinto busca escalar posiciones largando 15° con su Alpine en Marina Bay.

Franco Colapinto busca escalar posiciones largando 15° con su Alpine en Marina Bay. Los líderes: Max Verstappen (Red Bull) tiene la pole, seguido por Charles Leclerc (Ferrari).

Max Verstappen (Red Bull) tiene la pole, seguido por Charles Leclerc (Ferrari). Transmisión: En vivo a través de Fox Sports y Disney+.