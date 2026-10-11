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Franco Colapinto larga 15° en el GP de Singapur: comenzó la carrera liderada por Verstappen

El piloto argentino busca escalar posiciones en el desafiante circuito de Marina Bay tras clasificar en el 15° lugar. Max Verstappen marca el ritmo y sale desde la pole. Horarios y cómo ver la carrera en vivo. 

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Redacción

Por Redacción

Franco Colapinto larga 15°. Foto: Reuters.

Franco Colapinto larga 15°. Foto: Reuters.

Franco Colapinto se enfrenta a uno de los retos físicos y mentales más duros del calendario de la Fórmula 1 en el intrincado circuito callejero de Marina Bay. El piloto argentino largará desde la 15° posición con su Alpine, con el claro objetivo de avanzar desde el fondo de la grilla y sumar puntos vitales para su equipo.

En la punta, la historia será otra: Max Verstappen impuso condiciones y dictará el ritmo al salir desde la pole position con su Red Bull. Los fanáticos podrán vivir toda la adrenalina de la máxima categoría del automovilismo a través de la transmisión en vivo por las pantallas de Fox Sports y la plataforma Disney+.

Resumen de la carrera: lo que tenés que saber

  • El desafío: Franco Colapinto busca escalar posiciones largando 15° con su Alpine en Marina Bay.
  • Los líderes: Max Verstappen (Red Bull) tiene la pole, seguido por Charles Leclerc (Ferrari).
  • Transmisión: En vivo a través de Fox Sports y Disney+.

¿Cómo se perfila el inicio de la carrera minuto a minuto?

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Esta decisión obliga a los pilotos a remar desde el fondo absoluto del pelotón en el estrecho y complejo circuito de Marina Bay. Las sanciones responden a alteraciones específicas en las configuraciones de sus monoplazas una vez cerrado el parque cerrado, lo que modifica el mapa de la carrera y alivia la presión sobre los pilotos que largaban por detrás de ellos.
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El piloto argentino Franco Colapinto se enfrenta este domingo a uno de los circuitos más exigentes e impredecibles del calendario de la Fórmula 1. Al mando de su Alpine, largará desde la 15° posición en el trazado callejero de Marina Bay, con el objetivo central de avanzar desde el fondo de la grilla y pelear por meterse en la zona de puntos.


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Franco Colapinto se enfrenta a uno de los retos físicos y mentales más duros del calendario de la Fórmula 1 en el intrincado circuito callejero de Marina Bay. El piloto argentino largará desde la 15° posición con su Alpine, con el claro objetivo de avanzar desde el fondo de la grilla y sumar puntos vitales para su equipo.

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