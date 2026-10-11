«El peor triplete de mi carrera»: el lamento de Franco Colapinto y su explicación de por qué abandonó el GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto debió abandonar la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por problemas en su Alpine.

El triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Qué dijo Franco Colapinto sobre su abandono en el GP de Singapur

«Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana. No estuve teniendo el mejor de los fines de semana últimamente y fue definitivamente el peor triplete de mi carrera«, expresó el piloto tras la carrera en Singapur.

«Espero revertir este momento malo que estoy pasando”,agregó Colapinto en diálogo con ESPN.

Franco Colapinto en el GP de Singapur: jornada negativa para Alpine

Colapinto había largado en el decimoquinto lugar y con el pasar de las vueltas pudo superar al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) para colocarse decimocuarto. Pero a la mitad de las vueltas, su auto se detuvo.

El argentino sumó su tercera fecha consecutiva sin sumar puntos. Las anteriores fueron en el Gran Premio de Azerbaiyán como en el de Bahréin que se disputó en Malasia.

El fin de semana fue negativo para Alpine. El francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, largó séptimo pero llegó a la meta en la undécima posición.