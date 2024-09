El récord que podría romper Messi esta noche con el Inter Miami

El capitán argentino Lionel Messi podría romper un nuevo récord esta noche cuando su equipo, el Inter Miami, visite al Atlanta United por la fecha 32 de la Major League Soccer (MLS).

Messi volvió a jugar luego de más de dos meses de inactividad por la lesión ligamentaria en su tobillo derecho durante la final de la Copa América ante Colombia y le marcó un doblete a Philadelphia.

Con estas anotaciones, el rosarino llegó a 27 goles con el Inter Miami y este miércoles podría convertirse en el máximo artillero de su historia en solitario si le marca un hat-trick al Atlanta United.

Desde su llegada a las Garzas, Messi anotó esa cantidad de goles en solo 30 partidos, en los que además repartió 17 asistencias.

En la actual edición de la MLS, el Inter Miami marcha primero en la Conferencia Este con 62 puntos, 10 más que su escolta, Cincinnati.

