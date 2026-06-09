El sugerente posteo de Sebastián Villa que lo acerca a Boca Juniors

Un sugestivo posteo de Sebastián Villa en redes sociales volvió a instalar su nombre en el mundo Boca y reavivó los rumores sobre un posible regreso del delantero colombiano al club en este mercado de pases.

La publicación del atacante en su cuenta de Instagram incluyó una combinación de emojis «💛💙👀😃✈️», un detalle que no pasó desapercibido y que fue interpretado por los hinchas xeneizes como un guiño hacia un eventual retorno a La Ribera.

La historia que publicó Villa en su Instagram. (@sebastian14villa)

En enero, Villa ya había sido vinculado con Boca y River, aunque finalmente continuó su carrera en Independiente Rivadavia. En aquel momento, el presidente del club mendocino, Daniel Vila, lo había tasado en 6 millones de dólares, pero en las últimas horas esa cifra fue elevada a 10 millones de dólares

Desde la dirigencia de Independiente Rivadavia aclararon que, por el momento, no existieron contactos formales con el club de La Ribera, aunque admiten que retener al futbolista no será sencillo. «Va a ser difícil retenerlo, es un jugador ganador y muy importante para nosotros», expresó Agustín Vila, dirigente e hijo del presidente, en diálogo con Planeta Boca.

El directivo también descartó la posibilidad de incluir jugadores en una eventual negociación: «Absolutamente no» señaló, al tiempo que remarcó que el club realizó una apuesta importante por el delantero.

Mientras tanto, el posteo de Villa volvió a encender las especulaciones y lo colocó nuevamente en el centro del mercado de pases, con Boca atento a una situación que, por ahora, sigue abierta.