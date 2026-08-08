Asumieron las autoridades del PRO en Roca: «Tenemos el compromiso de seguir construyendo una alternativa política sólida»

En la tarde de este sábado se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades del PRO Río Negro.

En la presidencia del partido fue reelecto el legislador Juan Martin, a quien en este período acompañan Ofelia Stupenengo como vicepresidente primera y Gastón Varela como vicepresidente segundo.

En tanto, María Laura Frei presidirá la Asamblea partidaria, secundada por el diputado Sergio Capozzi.

También asumieron formalmente los demás integrantes del Consejo Directivo, asambleistas y los secretarios de los Centros de Acción y Participación (CAP) de los diferentes circuitos de Río Negro.

“La Argentina está viviendo una etapa de cambio que comenzó con la semilla que dejó el gobierno del PRO. Ahora, hay que consolidar ese cambio, tenemos que dar un próximo paso”, manifestó Juan Martin, señalando que “estamos para ser protagonistas de una etapa superadora, con equipos, gestión e ideas para la provincia que viene”.

Además, indicó que “tenemos el compromiso de seguir construyendo una alternativa política sólida, moderna y federal, con representación en toda la provincia y la convicción de ofrecer una opción de gobierno para los rionegrinos”.

Durante el encuentro se expusieron los principales ejes que abordará la nueva conducción partidaria, con prioridad en la construcción de equipos técnicos, el despliegue territorial y la consolidación de una alternativa de gobierno.

Cabe recordar que el partido de Mauricio Macri en Río Negro enfrenta una sangría en la Legislatura, donde ha perdido representantes. La posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza es una de las opciones que evalúa la fuerza en Río Negro para las elecciones de 2027.

Respaldo nacionales

Previo al encuentro se proyectaron diversos videos de referentes nacionales del PRO expresando su acompañamiento a la nueva conducción.

Así, brindaron su apoyo el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, los gobernadores de Entre Ríos y Chubut, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Además de ellos, enviaron sus mensajes María Eugenia Vidal, Alfredo De Angeli, Fernando De Andreis, Gisela Scaglia y Hernán Lacunza.