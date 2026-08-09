La ayuda externa y las nuevas metas

El gobernador Alberto Weretilneck cierra su tercer viaje al exterior del 2026 con el visto bueno a dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): por un lado, se pondrán 80 millones de dólares al desarrollo productivo con el principal foco en convertir en tierra fértil la amplia zona entre General Conesa y el Valle Medio; y por otro, se inyectarán 60 millones de dólares para la “modernización del sistema de salud”.

El resultado para el Gobierno es la conclusión de un trabajo de ordenamiento financiero que se ejecutó de manera minuciosa en los últimos dos años, para exhibir solvencia de la Provincia ante organismos internacionales de financiamiento.

De ese modo, salen de la mano del BID dos nuevos financiamientos de un organismo externo -por 140 millones de dólares en total- en este tercer mandato de Weretilneck en el Gobierno. Antes tuvo dos ayudas: primero fue el crédito de 140 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF firmado en diciembre de 2024; y meses atrás se confirmó otro préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 35 millones de euros.

El nuevo escenario nacional que obligó a que las provincias y los municipios tomen las rindas de la obra pública, delineó el camino adoptado por Weretilneck en busca de financiamiento externo, que se suma a la inyección de divisas conseguidas con los proyectos energéticos.

Aún con este combo de recursos garantizados -que tiene algunas miradas detractoras que advierten que podría ser mayor el beneficio a la reconversión de la Provincia como polo exportador de petróleo y gas- la búsqueda de financiamiento continúa y en Washington esta semana se amplió la cartera de posibilidades con contactos con el Banco Mundial; la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC); el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos; la Corporación Financiera Internacional, entre otras entidades con las que Weretilneck se reunió.

Con el BID se lograron “muy buenas condiciones” de negociación, según destacó el gobernador. El pago de ese aporte no será en esta gestión ni en la siguiente, ya que se otorgó un período de gracia de cinco años (se comenzaría a abonar en 2032), en un plazo de 25 años y con una tasa de interés basada en SOFR, estimada en menos del 5%.

La cancelación a largo plazo permite continuar con las exigencias actuales. Según el detalle de deuda pública provincial, con el BID hay compromisos de otros préstamos anteriores por 16.285 millones de pesos, a través el gobierno nacional, y 46.204 millones de pesos de manera directa con el organismo multilateral. Entre los dos bloques concentran el 16,6 % del stock de deuda contabilizada al 30 de junio y que asciende en total a 374.380 millones de pesos.

Pero actualmente el mayor impacto de deuda se lo lleva el bono del Plan Castello, que significa el 56,34% de ese pasivo, con 210.000 millones de pesos. En septiembre, la Provincia debe afrontar un nuevo compromiso de pago por unos 62.400 millones de pesos y a partir de allí quedan tres cuotas semestrales a cancelar, para concluir en marzo de 2028 aquel crédito que se ideó casi una década atrás, durante la segunda gestión de Weretilneck.

En el plano más territorial, también el Gobierno cierra una semana óptima con la aprobación en la Legislatura del pase a planta permanente de 4.160 contratados de la administración pública, una deuda pendiente que el mandatario tenía con el líder de ATE Rodolfo Aguiar luego de haberle frenado el pase a planta que pretendía dejar su antecesora Arabela Carreras en 2023.

Ahora comienza la etapa del barro de la política. El PJ ya arrancó ayer en Roca con la ratificación de su candidata a la gobernación María Emilia Soria y todos ensayan proyecciones en la primera medición en noviembre, en Bariloche, aunque con un objetivo municipal, pero donde ninguno querrá quedar atrás en el punto de partida de la carrera al 2027.