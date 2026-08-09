Necrológicas de hoy, domingo 9 de agosto de 2026

Nélida Elena Gonzalez viuda de, Fortunatti Falleció a los 99 años en Coronel Suárez provincia de Buenos Aires. Rosanna y Miguel Perez acompañan a Marcelo Fortunatti y a su familia en la partida de su mamá a la casa del Padre Celestial y ruegan a nuestro Señor Jesucristo por ella.

CERNA, FAUSTO BELINDO Falleció en Neuquén el día 6 de Agosto a la edad de 75 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en calle San Rafael y Puente Inca, fueron inhumados a las 17:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MONTI, RAUL HUMBERTO Falleció en Neuquén el día 6 de Agosto a la edad de 71 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados a las 09:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ASSEF, EMIR OSCAR Falleció en General Roca a los 88 años. Sus hijos: Analía, Mónica y Oscar. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 14 previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

GOMEZ, ELIO FERNANDO Falleció en General Roca a los 80 años. Su compañera Juana. Sus hijos: Laura, Ana, Gastón, Hugo, Daniel, José y Soledad. Sus hijos en el afecto: Daiana, Cristian y Lorena. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 13 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO