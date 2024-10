El tajante planteo de Franco Colapinto a Williams en la Fórmula 1: «Lo normal sería que me dejaran ir»

En la previa del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto participó de una conferencia de prensa organizada por la FIA y opinó sobre su futuro para la temporada 2025. El argentino habló de su relación con Williams y aseguró que mantiene las esperanzas.

El oriundo de Pilar habló sobre la escudería británica y lanzó una contundente opinión: «Si Williams no puede darme un asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado».

Más allá de su tajante respuesta, Colapinto aseguró que «no debería ser yo a la persona que se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacer lo mejor posible aquí en Brasil. Es una carrera muy emocionante″.

Los dichos del piloto se dan justamente en medio de los rumores que lo relacionado con Red Bull, la escudería que habría presentado una oferta para que ocupe la butaca de Checo Pérez. En ese sentido, el jefe de la escudería, Cristian Horner, había destacado el nivel de Colapinto: «Es muy talentoso. Obviamente merece estar en la Fórmula 1».

Franco Colapinto y su deseo de seguir en la Fórmula 1

En ese sentido, el joven de 21 años profundizó en su deseo de continuar en la escudería británica o tener la posibilidad de seguir en otra, aunque dejó en claro que «si no es en 2025, espero que suceda en 2026 o 2027. No tengo presión ni nada parecido. Pienso que no voy a correr en Fórmula 1 el año que viene, y esa sigue siendo mi primera opinión. Realmente no me emociono por lo que sea que estén hablando”.

Además, el nacido en Pilar opinó sobre el lugar que le dio Williams para que reemplace a Logan Sargeant: «Me dieron una oportunidad increíble en Williams, gracias a James (Vowles). Estoy tratando de disfrutar la chance que tengo, que es mi sueño desde pequeño«.