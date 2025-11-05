Etcheverry eliminado del ATP de Atenas

Tomás Etcheverry perdió en 3 sets en un muy parejo partido ante el francés Alexandre Müller (43°) por los octavos de final del ATP 250 de Atenas. De esta manera, el platense se despidió del ATP que pertenece a la familia de Novak Djokovic.

El partido duró 3 horas y 4 minutos y los 3 sets fueron a tiebreak: fue 6-7 (2), 7-6 (4) y 7-6 (3) para el francés. El platense estuvo muy cerca de sacar el boleto a los cuartos de final, ya que en el segundo set tuvo un match point cuando el partido iba 6-5 y 30-40, con el saque de su rival. Además, comenzó mejor que su oponente en el tiebreak, ganando por 4-1, pero luego cedió los seis puntos siguientes.

En el set decisivo tuvo mayor efectividad Müller y lo ganó por 7 a 3, asegurando su pase a los cuartos de final.

Con esta derrota, el tenista argentino dio por finalizada su participación en el circuito ATP durante este año. Su saldo fue de 25 victorias y 30 derrotas, sin títulos. Además, perdió su puesto dentro del top 50 mundial, ya que se encuentra en la 60° posición.

De todas maneras, Etcheverry vuelve a jugar pronto: del 18 al 23 de noviembre en Bolonia se jugará el Final 8 de la Copa Davis y Argentina enfrentará a Alemania por los cuartos de final.