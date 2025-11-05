SUSCRIBITE
Deportes

Etcheverry eliminado del ATP de Atenas

El argentino Tomás Etcheverry perdió en 3 sets contra el frances Alexandre Müller y se despidió del ATP 250 de Atenas en octavos de final.

Redacción

Por Redacción

Tomás Etcheverry quedo eliminado del ATP 250 de Atenas.

Tomás Etcheverry quedo eliminado del ATP 250 de Atenas.

Tomás Etcheverry perdió en 3 sets en un muy parejo partido ante el francés Alexandre Müller (43°) por los octavos de final del ATP 250 de Atenas. De esta manera, el platense se despidió del ATP que pertenece a la familia de Novak Djokovic.

El partido duró 3 horas y 4 minutos y los 3 sets fueron a tiebreak: fue 6-7 (2), 7-6 (4) y 7-6 (3) para el francés. El platense estuvo muy cerca de sacar el boleto a los cuartos de final, ya que en el segundo set tuvo un match point cuando el partido iba 6-5 y 30-40, con el saque de su rival. Además, comenzó mejor que su oponente en el tiebreak, ganando por 4-1, pero luego cedió los seis puntos siguientes.

En el set decisivo tuvo mayor efectividad Müller y lo ganó por 7 a 3, asegurando su pase a los cuartos de final.

Con esta derrota, el tenista argentino dio por finalizada su participación en el circuito ATP durante este año. Su saldo fue de 25 victorias y 30 derrotas, sin títulos. Además, perdió su puesto dentro del top 50 mundial, ya que se encuentra en la 60° posición.

De todas maneras, Etcheverry vuelve a jugar pronto: del 18 al 23 de noviembre en Bolonia se jugará el Final 8 de la Copa Davis y Argentina enfrentará a Alemania por los cuartos de final.


Temas

Tenis

Tomás Etcheverry

Tomás Etcheverry perdió en 3 sets en un muy parejo partido ante el francés Alexandre Müller (43°) por los octavos de final del ATP 250 de Atenas. De esta manera, el platense se despidió del ATP que pertenece a la familia de Novak Djokovic.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios