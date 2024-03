Felipe Contepomi se ilusionó con Los Pumas: «Creo que podemos tener la mejor defensa del mundo»

El entrenador de la selección Argentina de Rugby, Felipe Contepomi, habló sobre su nuevo puesto a cargo de Los Pumas y describió cómo influyó su paso defendiendo los colores dentro de la cancha. Además, se ilusionó con el plan de trabajo y apostó que «podemos tener la mejor defensa del mundo«.

Según describió Contepomi en diálogo con Espn, «las salidas en campo propio nos dio un aprendizaje para mejorar y que pudimos rever. Pero para ajustar había uno que se encargaba del tema de la salidas y otros de ataques y en esa transición entre un entrenador y otro tenemos que ver qué hacíamos. En esa transición tenemos que ser mejores. Son los mismos de las transiciones de ataque a defensa o de un scrum», explicó el headcoach de Los Pumas.

Y además, explicó el foco que le pone sobre los detalles en el juego, «tenés el entrenador de scrum y trabajas qué haces con la pelota (que está todo bien ganarla), pero también cómo la ganamos. Pero son pequeñas cosas, transiciones de un área a otra que se pueden mejorar».

A su vez, describió cómo se realiza el plan de trabajo en la Selección de rugby y explicó cómo mejoraría en ese sentido: «En relación a la salida, cómo nos parábamos, cómo recibíamos o dónde íbamos tanto en ataque como en defensa dependían de un entrenador y el juego cómo salíamos con el pie de otro y esa transición es la que para mí falla. Lo mismo en el scrum. Cómo ganás e introducís la pelota en el scrum con un entrenador y cómo la utilizás, de otro. Esa transición es la que creo que, hay varias facetas del juegos, en donde esa transición podés ser mejor. En la transición de ataque y defensa creo que hemos sido un poquito mejor, no al nivel de Nueva Zelanda, que creo que son los mejores, pero un poquito mejor porque es la forma en la que entrenamos«.

Siguiendo el desarrollo de ese concepto, Contepomi subrayó que «entrenamos las dos partes de las pelotas todo el tiempo. Pero si me das algo que como grupo de entrenadores podemos mejorar es esa transición del área de dominio de uno a otro que en el juego es una solución de continuidad. Cómo la podemos hacer un poquito más fluida».

Por otra parte, se centró en remarcar el trabajo que se realiza en la defensa y el principal objetivo al que apunta, «el equipo de Pumas que a mí me gustaría ver es un equipo sólido en las formaciones fijas, especialmente el scrum, que es nuestro ADN. Creo que podemos tener la mejor defensa del mundo. Una muy buena defensa y en la eficiencia del tackle, porque el sistema es bueno, poder salir para adelante y poner más presión», comentó.

Y destacó el esfuerzo que realiza el plantel en ese aspecto: «Pero la verdad es que los chicos tienen un compromiso en lo defensivo que es otra bandera nuestra. Esas cosas quiero que sean sólidas».

Con respecto a la faceta ofensiva, describió que «quiero que seamos disciplinados. No sólo de no cometer penales. Disciplinados en el juego, en lo que queramos hacer, en el sistema, en las reglas. Después, un equipo de ataque que sea más efectivo, en el buen sentido. Correr hacia adelante, fuerte, hacia el espacio y mover la pelota hacia donde haya espacio. Cuando vos vas contra los mejores equipos del mundo, me parece que quedas corto en potencia. Cuando yo trato de crear una identidad de juego, es cómo ganarle a esos equipos, que después me sirva para poder ganarle a los otros también».

«Hay que ser dinámicos, porque tenemos los jugadores para hacerlo, pero lleva tiempo«, concluyó.