Franco Colapinto mantiene la ilusión para 2025 en la Fórmula 1: «Llegué para quedarme»

En la antesala de su próxima presentación en la Fórmula 1, Franco Colapinto habló sobre las chances de continuar en la Máxima para el año que viene. El argentino se presentará este fin de semana en el Gran Premio de México.

«Cuando empecé a correr en kartings, siendo muy chiquito, mi sueño ya era correr en la F1, llegar a la Fórmula 1, tener la chance de manejar un auto de estos y se cumplió este año», describió el piloto argentino en un evento de un patrocinador en la previa del Gran Premio de México, en el que correrá un auto con los colores «de Boca» y utilizará un casco especial con un homenaje al Lole Reutemann.

Pero además, se refirió a las esperanzas que tiene de cara a la próxima temporada: «Haber llegado a la Fórmula 1 es un sueño hecho realidad. Viene con un montón de cosas al lado, me estoy adaptando a todo esto. Es muy temprano y es el principio de algo que ojalá siga mucho más. Es por lo que trabajé desde muy chico. Al final, lo que estoy intentando demostrar es que llegué para quedarme y que quiero seguir en la Fórmula 1″.

Pero dejó en claro que «si no es el año que viene, porque no hay butacas y es realmente muy complicada la situación para el año próximo, será para 2026. Y estoy seguro que por lo que estoy mostrando, los equipos me están mirando y esa es la idea».

«Quiero demostrar que no llegué por un par de carrera, quiero que vean que llegué para quedarme y que los argentinos le suman muchísimo a la F1. Los argentinos necesitaban mucho un piloto en la categoría después de tanto tiempo», concluyó.

Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de México

Práctica libre 1: viernes a las 15:30

Práctica libre 2: viernes a las 19

Práctica libre 3: sábado a las 14:30

Clasificación: sábado a las 18

Carrera: domingo a las 17